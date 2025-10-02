Nei nuovi episodi de La notte nel cuore, Nuh minaccerà di togliersi la vita dopo che Melek deciderà di andare a vivere con Cihan. Il giovane, sconvolto, confesserà alla sorella gemella: "Se mi lasci solo, la faccio finita".

Cihan scoprirà che Nuh ha tentato di uccidere Harika

Cihan sarà una furia quando scoprirà che Nuh ha provato a uccidere sua sorella Harika. Sarà la ragazza a svelargli tutto: Nuh ha provato a uccidere lei e Hikmet tentando di schiacciarle con la macchina demolitrice. Cihan impugnerà la pistola e andrà alla ricerca di Nuh. Lo troverà a casa dei Sansalan, è andato lì proprio per chiedere scusa a Harika: non sapeva che fosse nell'auto di Hikmet, la sua intenzione era solo di spaventare quest'ultima.

Melek si opporrà a Nuh e sceglierà di vivere con Cihan

A ogni modo, Cihan sarà fuori di sé e punterà la pistola contro Nuh. In soccorso del ragazzo arriverà Melek, che si infrapporrà tra il gemello e Cihan. Quest'ultimo, vedendo la madre di suo figlio in lacrime, si tirerà indietro, ma non avrà più intenzione di farla vivere insieme al fratello violento, così le dirà che da quel momento in poi vivrà con lui.

Nuh reagirà con rabbia e minaccerà la sorella con una pistola

Melek andrà a casa a fare le valigie e Nuh proverà in tutti a dissuaderla dal compiere quel passo, ma Melek sarà decisa: "Voglio vivere con l'uomo che amo". A quel punto Nuh sarà sopraffatto dalla paura di perdere la sorella gemella ed esploderà in un grido: “Esci di qui.

Vai pure via, lasciami. Allontanati dalla mia strada”. Solo che Nuh impugnerà una pistola per mettere paura a Melek. La rabbia della ragazza si trasformerà presto in sfida: gli ripeterà più volte di colpirla, visto che sta cercando in tutti i modi di trattenerla con la forza.

La disperazione di Nuh lo porterà a pensare al suicidio

Tuttavia, Nuh crollerà in un attimo: “Come potrei mai alzare quella sbarra contro di te? Tu sei il mio sangue, la mia vita, una parte inseparabile di me”. Sarà un momento in cui l’amore e la disperazione si fonderanno in un unico grido, rivelando la fragilità di Nuh, che in poco tempo ha perso veramente tutto: prima l'amore di Sevilay e adesso anche quello della sorella.

Per questo, preso dal momento, Nuh si punterà la pistola addosso: "Se mi lasci solo, io la faccio finita".

L’angoscia crescerà e Melek implorerà: “Non farlo, ti prego, non farmi questo”. Intanto, in un angolo sperduto della Cappadocia, Cihan starà aspettando Melek. I due si sono dati appuntamento per tornare insieme nella loro nuova casa, ma lei sarà in ritardo. La chiamerà, ma non risponderà: “Prendi quel telefono, rispondimi, non lasciarmi così”. Cihan non potrà immaginare ciò che sta succedendo tra la sua fidanzata e Nuh.