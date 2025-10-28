Nella trentesima puntata della soap turca La notte nel cuore che occuperà Canale 5 come sempre in prima serata domenica 2 novembre 2025, Melek Çakirca (Hafsanur Sancaktutan) andrà finalmente a vivere con il suo promesso sposo Cihan Sansalan (Burak Tozkoparan) . La ragazza approfitterà della detenzione in carcere del fratello Nuh (Aras Aydin), contrario alla loro relazione.

Sumru, Tahsin e Melek non fanno visita a Nuh in carcere

Dopo essere stati arrestati, Nuh e Hikmet (Esra Dermancıoğlu) verranno trasferiti in carcere in attesa del processo.

Nel frattempo, Sumru (Ece Uslu), Tahsin (İlker Aksum) e Melek decideranno di non fare visita a Nuh per dargli una lezione, dopo essere rimasti delusi dal comportamento aggressivo avuto anche con la fidanzata Sevilay (Leyla Tanlar).

In precedenza, Nuh ha reagito furiosamente, quando ha visto Sevilay al bar con Cihan, in preda alla furia ha rotto un bicchiere ai piedi della fidanzata e ha sferrato un pugno a Sansalan.

Melek e Cihan annunciano il loro matrimonio, Esma costringe Esat a rimanere con lei in camera da letto

Ben presto, Cihan e Melek annunceranno il loro matrimonio ai loro rispettivi familiari. Esat (Genco Ozak) e Harika (Derin İnce) non la prenderanno affatto bene, quando la loro sorellastra Melek inizierà a condividere il loro stesso tetto.

Nel contempo, Esma chiuderà Esat una chiave in camera da letto per costringerlo a rimanere con lei , ma tra loro non mancheranno scontri come al solito.

Riepilogo sull'arresto di Hikmet e Nuh

Nuh e Hikmet sono stati portati alla stazione di polizia contemporaneamente. Tutto è iniziato, quando dopo essere stato lasciato da Sevilay, Nuh ha deciso di vendicarsi di Hikmet, per aver scoperto che non ha prestato soccorso a sua madre Sumru quando ha avuto un incidente stradale. A quel punto, Hikmet e Harika si sono addormentati di colpo in macchina, dopo aver accettato una bibita da una ragazza. Al loro risveglio, le due donne si sono accorte di trovarsi in uno sfasciacarrozze. Poco distante, Nuh ha telefonato a Hikmet e le ha fatto sapere di dover pagare per quello che ha fatto a sua madre Sumru. Anche se Hikmet gli ha chiesto di non trasformarsi in un assassino, Nuh non si è lasciato intimorire, fino a quando ha visto Harika insieme a sua zia.

Senza pensarci due volte, Nuh ha bloccato tutto, ma poco dopo è stato denunciato con l'accusa di tentato omicidio. Non appena è arrivato al comando di polizia, il ragazzo ha fatto prelevare dagli agenti anche Hikmet, per aver attento alla vita di Melek e Sevilay . A seguito delle rispettive denunce, Nuh e Hikmet hanno trascorso la notte in cella in attesa di essere sottoposti a un interrogatorio.