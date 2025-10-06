Le anticipazioni de La Promessa annunciano gravi problemi economici per la famiglia De Luján. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a domenica 19 ottobre alle 19:40 su Rete 4, i marchesi saranno sul lastrico e dovranno decidere se accettare il prestito offertogli da Lorenzo. Nel frattempo, Angela indagherà su Curro, mentre Martina tornerà alla tenuta accompagnata dal suo fidanzato Jacobo. Ci sarà spazio anche per le vicende legate alla camera segreta, che subiranno uno stallo: Vera e Teresa temeranno infatti che Pia le abbia sentite parlare della stanza nascosta.

Alonso e Cruz devono decidere se accettare l'aiuto di Lorenzo

Alonso e Lorenzo avranno una discussione accesa, poiché il marchese ascolterà il capitano parlare male della sua famiglia. Tuttavia, Alonso resterà sorpreso di fronte alla proposta economica del cognato, che gli offrirà un aiuto per risollevarsi dalla crisi in cui versa la famiglia De Luján. Cruz e suo marito dovranno quindi decidere se accettare o meno il prestito offerto da Lorenzo. Nel frattempo, anche Manuel si intrometterà nelle delicate questioni familiari, suggerendo a suo padre di lasciare il palazzo di Cadice a Catalina. Quest’ultima potrà finalmente riprendere in mano la sua vita, poiché il dottor Ferrer le concederà di alzarsi dal letto.

Catalina, però, verrà tenuta all’oscuro dei gravi problemi finanziari che affliggono la sua famiglia.

Martina torna a La Promessa con il suo fidanzato

Nel frattempo, alla tenuta, Martina tornerà inaspettatamente alla tenuta, e non si presenterà da sola: con lei ci sarà Jacobo, il suo fidanzato. Tutti a palazzo resteranno sconvolti nel sapere che la ragazza si è fidanzata in gran segreto. Intanto, Angela inizierà a indagare su Curro e Martina, mentre Vera e Teresa saranno preoccupate per una delle loro ultime conversazioni. Le due cameriere temeranno che Pia possa averle sentite mentre parlavano della stanza segreta. Insieme a Lope e Marcelo, decideranno quindi di non entrare più nella camera nascosta dietro la parete della stanza di Cruz, per evitare di essere scoperte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana e Manuel sono andati in viaggio di nozze

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana e Manuel hanno festeggiato il loro matrimonio insieme alla servitù, per poi partire per il viaggio di nozze. Nel frattempo, Catalina ha avuto un’accesa discussione con Cruz, durante la quale si è sentita male, rendendo necessario l’intervento tempestivo di un medico. Il dottore ha visitato la figlia del marchese, annunciando che la ragazza è in attesa di due gemelli. Alonso, invece, ha voluto chiarire la situazione con sua moglie e, durante una cena di famiglia, l’ha accusata di aver provocato il malore di Catalina a causa della lite. Spazio anche alle vicende di Santos, che ha scoperto, grazie alle indagini di Petra, che sua madre non è morta come Ricardo gli aveva fatto credere, ma è viva e lo ha abbandonato per andare via di casa con un altro uomo.

Maria Fernandez, invece, si è scambiata un bacio con Samuel, per poi decidere, insieme al prete, di mantenere un rapporto di semplice amicizia. Tuttavia, la cameriera ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più al parroco, aiutandolo durante la convalescenza seguita all’incidente e al ricovero ospedaliero.