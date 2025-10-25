Le anticipazioni de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 26 ottobre al 1 novembre alle ore 19:40, annunciano che Padre Samuel, sorprendentemente, resta alla tenuta per volere di Cruz, mentre Jana e Teresa continuano le loro indagini sulla misteriosa camera segreta. Le terre attorno alla tenuta intanto sono al centro di un acceso dibattito: venderle o no per risanare le finanze? Catalina tenta di proporre un piano alternativo per evitare la vendita dei terreni, ma i marchesi ignorano le sue idee. Intanto la servitù deve affrontare una sempre più evidente scarsità di cibo.

Nel frattempo Curro mostra insofferenza verso il matrimonio combinato, mentre Jimena nasconde un piano segreto che potrebbe coinvolgere Manuel.

Samuel rimane e Jana sfida le convenzioni

Padre Samuel, che aveva annunciato la sua partenza, si trova costretto a restare alla Promessa. Cruz infatti gli impone di non lasciare la tenuta, una decisione che sconcerta tutti, soprattutto Maria, che vede così sfumare i suoi progetti di aiuto ai bisognosi.

Intanto Lope e Vera discutono su come gestire la dispensa, ormai vuota, mentre Don Romulo si trova costretto a razionare le provviste. Santos approfitta della situazione per insinuarsi tra i domestici e ottenere informazioni sulle decisioni dei marchesi.

Nel frattempo Jana si oppone alla vendita delle terre, mostrando una determinazione che colpisce Leocadia. Tuttavia Jana è consapevole che l'influenza di Manuel, sostenuto da Alonso, potrebbe complicare ulteriormente le questioni economiche della casa.

Misteri e segreti nella camera nascosta

Jana e Teresa sono sempre più vicine a svelare i segreti celati nella camera nascosta. Jana scopre che le lettere trovate nella stanza segreta appartenevano a sua madre, un dettaglio che la spinge a sospettare un legame diretto tra la famiglia de Luján e la sua scomparsa. Pia e Teresa decidono di proteggerla, pur temendo le conseguenze.

Intanto Angela scopre che Cruz ha dei piani per farla tornare in Svizzera, mentre Ricardo, su insistenza di Santos e Petra, è finalmente pronto a confrontarsi con Ana.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nella puntata precedente di La Promessa, andata in onda sabato 25 ottobre, la famiglia era in fermento a causa della crisi economica e delle diverse opinioni su come risolverla.

Il marchese era favorevole alla vendita di metà dei terreni, mentre Catalina proponeva di raddoppiare le coltivazioni. La mancanza di un accordo ha portato Alonso a prendere una posizione decisiva. Lorenzo intanto aveva accettato di tentare di combinare un matrimonio tra Curro e la figlia del duca de Castroviejo, costringendolo a lasciare temporaneamente La Promessa. Nel frattempo la scarsità di cibo iniziava a farsi sentire, mentre Jana, con l'aiuto di Teresa e Pia, si preparava a indagare sulla camera segreta. Infine, le tensioni tra Ricardo, Ana e Petra continuavano a crescere.