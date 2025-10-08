Le nuove puntate della soap La Promessa promettono di tenere incollati i telespettatori allo schermo dal 9 al 18 ottobre su Rete 4 alle 19:40. Cruz si mostrerà sempre più ostile nei confronti di Jana a causa della sua gravidanza prematrimoniale, mentre Lorenzo e Alonso si trovano divisi su chi sostenere. Nel frattempo Martina lascerà tutti di stucco presentando Jacobo come suo promesso sposo, e il fotografo che ricatta Cruz sarà causa di ulteriori tensioni.

Martina e Jacobo: una rivelazione sconvolgente

L'arrivo di Martina a La Promessa con Jacobo al suo fianco come promesso sposo lascia la famiglia in uno stato di shock.

Questa notizia non solo destabilizza le dinamiche familiari, ma si intreccia con le già complesse relazioni amorose e sociali. Curro, che aveva notato Martina baciarsi con Jacobo durante la festa dei conti de Ballester, ora osserva con occhi diversi la situazione, mentre Angela scopre di avere interessi comuni con Curro. Questo nuovo legame potrebbe influenzare gli equilibri interni della famiglia e portare nuovi sviluppi inaspettati. Intanto la tensione tra Cruz e Jana cresce, con quest'ultima che cerca di giustificarsi e difendere la sua relazione con Manuel, mentre Cruz mette in dubbio la paternità del bambino.

La scoperta delle lettere e il mistero del fotografo

Nel frattempo Lope e Marcelo scoprono delle lettere in una stanza segreta, rivelando una storia d'amore proibita tra un nobile e una cameriera.

Questo ritrovamento aggiunge un ulteriore strato di mistero alla narrazione e potrebbe svelare segreti del passato che influenzeranno il presente. Cruz, affrontata da più fronti, si trova a combattere anche contro il fotografo che richiede denaro in cambio del silenzio su foto compromettenti. Alonso, già sotto pressione per la situazione economica precaria, rifiuta di dare soldi a Cruz per risolvere il problema, aumentando così la tensione. Jana, dimostrando determinazione, si offre di controllare i conti di famiglia, ma viene insultata e fermata da Cruz.

Nelle puntate precedenti de La Promessa

Nelle puntate precedenti de La Promessa, andata in onda mercoledì 8 ottobre , Angela ha deciso di abbandonare gli studi, convinta che fossero solo un modo per tenerla lontana da sua madre.

Leocadia, furiosa, ha minacciato di contattare il rettore per farla riammettere, obbligandola inoltre a partecipare al ballo dei conti de Ballester con Curro come accompagnatore. Nonostante le resistenze iniziali, Angela e Curro hanno accettato. Durante questo evento, Curro ha avuto il compito di sondare le opinioni sulla relazione tra Jana e Manuel. Nel frattempo, Jana ha chiesto a Manuel chiarimenti sulla situazione economica della famiglia, desiderando essere informata sui dettagli finanziari. Manuel ha cercato di rassicurarla, mentre le tensioni familiari continuavano a crescere.