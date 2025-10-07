Le anticipazioni delle puntate de La Promessa del mese di novembre rivelano che si assisterà al funerale di Jana.

Dopo essere stata colpita da un proiettile, l'ex domestica della tenuta perderà la vita insieme al bambino che porta in grembo.

Un momento scioccante per Manuel che, nel dire addio alla sua compagna di vita, scoprirà anche che sua madre Cruz è ritenuta responsabile di quanto è accaduto e deciderà di estrometterla dalla sua vita per sempre.

Il funerale di Jana: anticipazioni La Promessa novembre 2025

La vita di Jana e Manuel verrà stravolta da un colpo di scena: qualcuno nel palazzo farà partire un colpo di pistola, che si rivelerà fatale per la donna.

Jana sarà sospesa tra la vita e la morte e, fin dal primo istante, le sue condizioni di salute saranno drammatiche e preoccupanti.

I medici cercheranno di fare il possibile per salvarla, ma, dopo giorni di agonia, il cuore della moglie di Manuel smetterà di battere e con esso anche quello del bambino che portava in grembo.

Il momento più doloroso sarà quello del funerale, durante il quale Manuel sarà disperato e non potrà fare altro che piangere sulla tomba della sua amata, dandole l'addio.

Manuel ripudia sua mamma Cruz dopo la morte di Jana

Le anticipazioni delle puntate de La Promessa di novembre, inoltre, rivelano che, subito dopo il decesso di Jana, cominceranno le indagini per cercare di scoprire la verità su quanto è accaduto e i nomi dei responsabili.

I sospetti si concentreranno su Cruz, visto che, sulla scena del crimine, verrà ritrovato un bottone appartenente a un abito della marchesa.

A quel punto, non ci saranno dubbi sul fatto che sia stata lei a tramare questo omicidio e per Cruz si apriranno le porte del carcere.

L'ennesima batosta per Manuel che, nel vedere sua madre uscire dal palazzo in manette, non si farà alcuno scrupolo a ripudiarla, dicendole apertamente che da quel momento la considera morta.

Ancora ottimi ascolti per La Promessa nel preserale di Rete 4

In attesa di questi episodi, che si preannunciano imperdibili per gli appassionati de La Promessa, prosegue l’ottimo andamento Auditel della soap su Rete 4.

Nelle ultime settimane si è assestata sulla soglia di 1,1 milioni di spettatori a puntata, pari al 6,50% di share con picchi che hanno raggiunto anche 1,3 milioni durante la messa in onda.

Buona tenuta per la soap anche nel fine settimana, dove riesce ad assicurarsi una media superiore agli 850 mila spettatori fissi con uno share del 5%.