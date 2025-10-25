Curro subirà un brutto incidente con il cavallo nelle prossime puntate de La Promessa: sarà chiaro che qualcuno ha attentato alla sua vita visto che le cinghie erano tagliate.

Le anticipazioni rivelano che Curro sarà il nuovo valletto del palazzo e Lorenzo lo porterà ad un pic-nic durante il quale lo umilierà in ogni modo. Il Capitano spingerà Curro a gareggiare con Jacobo a cavallo per farlo divertire e in questa occasione il ragazzo avrà una caduta che farà preoccupare tutti.

La vita di Curro cambierà radicalmente

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Curro sarà sempre più protagonista dopo la morte di Jana.

Il signorino dovrà affrontare molte difficoltà, a partire dalla perdita di sua sorella che avrà ancora molte domande senza risposta. Cruz verrà arrestata per il delitto di sua nuora, ma Curro non sarà affatto convinto della sua colpevolezza. Oltre al fatto che la marchesa urlerà a gran voce la sua innocenza, infatti, a far venire grossi dubbi nel ragazzo sarà la causa della morte di Jana. Dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola, infatti, la futura marchesa starà male, ma si riprenderà per la gioia di tutti. All'improvviso, però, Jana avrà un peggioramento inaspettato e sarà questo a segnare la sua fine. Curro si convincerà sempre di più che sua sorella sia stata eliminata da qualcun altro, visto che Cruz in quel momento era rinchiusa in una stanza per ordine di Burdina.

Il giovane parlerà con il medico che sarà vago ma non escluderà affatto la sua ipotesi. Curro, inoltre, andrà a parlare con Ramona e le spiegherà che lui la informerà di tutto quello che scoprirà nelle sue indagini, perché se dovesse accadergli qualcosa lei dovrà fare giustizia. Pochi giorni dopo, il medico morirà e Curro inizierà a temere anche per la sua vita.

Un pic-nic con un finale disastroso per Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, la vita di Curro subirà un cambiamento inaspettato perché Alonso lo ripudierà e lo manderà via dalla tenuta. Il marchese dovrà prendere questa decisione per salvare il marchesato e Curro andrà a stare in una pensione. Il ragazzo si affiderà sempre a Ramona e avrà un'idea per tornare al palazzo: farsi assumere come valletto.

Curro non si sottrarrà al lavoro e non vorrà nessun privilegio da parte della sua famiglia, ma questo non basterà a placare l'odio di Lorenzo, Quest'ultimo, infatti, si darà da fare per umiliare Curro in ogni occasione e raggiungerà il limite durante un pic-nic. Il Capitano e Leocadia organizzeranno un pranzo fuori con Martina e Jacobo e il valletto chiamato a seguirli nella giornata sarà Curro. Lorenzo lo rimprovererà ripetutamente per ogni piccolo dettaglio, ma lui saprà incassare nonostante l'umiliazione di fronte a Martina e Angela. Il Capitano, inoltre, proporrà a Jacobo una corsa a cavallo e chiederà a Curro di gareggiare per far divertire il suo ospite. Il ragazzo non si tirerà indietro ma quando monterà a cavallo avrà una brutta caduta che metterà a rischio la sua vita.

Conoscendo la grande esperienza da fantino di Curro, tutto avrà l'aria di un piano organizzato e non di un semplice incidente. Il ragazzo, infatti confiderà a Pia che le cinghie del suo cavallo erano state tagliate, quindi qualcuno voleva farlo fuori. Curro non dirà nulla a nessuno tranne che alla sua amica, ma da quel momento inizierà ad indagare sul serio e progetterà anche di riesumare il corpo di Jana.

Curro sta vivendo un periodo sereno

Nelle puntate in onda in Italia, Curro sta conoscendo Angela. Tra i due è nato un rapporto fatto di alti e bassi: si alternano momenti di vicinanza ad altri di estrema antipatia. Tutto questo è l'inizio di un nuovo e travolgente amore che accompagnerà Curro e Angela a lungo e li costringerà a superare delle prove difficilissime che adesso non immaginano.

La figlia di Leocadia ha deciso di interrompere gli studi e restare a La Promessa, ma sua madre non ha approvato affatto questa scelta. Curro, invece, prosegue la sua vita in modo abbastanza tranquillo, anche se è stato molto colpito dal ritorno di Martina che ha annunciato le sue nozze con Jacobo. La ragazza conosce appena il suo fidanzato e la voglia di arrivare presto all'altare ha destato diversi sospetti, soprattutto in Curro.