Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano uno dei momenti più strazianti della soap. Nelle prossime puntate, in onda su Rete 4, Jana – ferita gravemente da un colpo d’arma da fuoco – morirà tra le braccia di Manuel. Dopo giorni di agonia e speranza, le sue condizioni peggioreranno improvvisamente, lasciando tutti senza parole. La scena sarà carica di emozione, con l'erede del marchesato incapace di separarsi dalla consorte fino all’ultimo respiro. Il palazzo sarà scosso da dolore, rabbia e tensione, mentre il sergente Burdina stringerà il cerchio attorno al colpevole.

Jana perde la vita dopo la sparatoria

Nonostante qualche segnale di miglioramento, le condizioni di Jana precipiteranno all’improvviso. Manuel, che non ha mai smesso di vegliarla, resterà accanto a lei fino alla fine dei suoi giorni. La morte della giovane getterà nello sconforto tutti gli abitanti de La Promessa. Il marchese, intanto, deciderà di non seppellirla nella tomba di famiglia, provocando un ulteriore scontro con suo figlio Manuel. Il funerale di Jana sarà carico di emozione, con alcuni domestici decisi a partecipare nonostante il divieto di Petra. Catalina riuscirà a imporsi, permettendo a tutti di dare l’ultimo saluto alla loro amica.

Curro sconvolto per la morte di sua sorella

La morte di Jana scatenerà una serie di reazioni a catena e un grande scossone a La Promessa.

Curro, distrutto dal dolore, giurerà di trovare il responsabile e inizierà a interrogare il medico, mentre Ramona lo metterà in guardia su possibili collegamenti con la scomparsa del dottor Gamarra. Il sergente Burdina, intanto, riceverà da Teresa una testimonianza decisiva: l’arma del delitto è stata trovata nel vaso di fiori che Cruz aveva annaffiato. La marchesa, già sospettata, si troverà sempre più isolata, mentre Petra continuerà a scagliarsi contro tutti. María Fernandez, invece, cercherà conforto in Samuel.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana è incinta

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana ha scoperto di essere incinta e ha rivelato la notizia a suo fratello Curro.

Successivamente, Exposito ha annunciato la gravidanza anche a Manuel, che è stato al settimo cielo all’idea di diventare padre. Martina, intanto, ha lasciato la tenuta per intraprendere un lungo viaggio, senza dare più sue notizie. Curro, però, l’ha incontrata a una festa, dove l’ha vista in dolce compagnia. Il fratello di Jana le ha chiesto spiegazioni e l’ha invitata a tornare a palazzo, dove tutti la stavano aspettando. Nel frattempo, Teresa, Lope, Marcelo e Vera hanno iniziato a indagare sulle lettere ritrovate all’interno della stanza segreta, ipotizzando che quel luogo fosse stato usato da un’amante di Alonso.