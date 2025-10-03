Le anticipazioni spagnole de La Promessa preannunciano importanti colpi di scena. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Jana scoprirà che Leocadia è responsabile della morte di sua madre Dolores e di Carmen, la moglie di Alonso. La confessione, fatta direttamente dalla spietata assassina, arriverà troppo tardi per la moglie di Manuel, poiché Leocadia si libererà di Jana, sparandole.

Jana scopre che Leocadia ha fatto fuori sua madre e la moglie di Alonso

Jana continuerà le indagini per fare chiarezza sul passato di sua madre, finendo per scoprire una verità sconvolgente: verrà a conoscenza dell’identità dell’assassina di Dolores.

Quest’ultima, infatti, è stata uccisa anni prima da Leocadia, e sarà proprio lei a rivelare tutto alla giovane, che scoprirà così che la donna davanti a sé è colei che ha messo fine alla vita di sua madre. Ma non è tutto: la moglie di Manuel accoglierà la confessione dell’amica della marchesa, ignara di ciò che le accadrà poco dopo. Leocadia, infatti, si aprirà completamente con Jana, confessandole di aver ucciso Dolores su ordine di Cruz, che voleva liberarsi dell’amante di suo marito Alonso, con cui la cameriera aveva avuto anche un figlio.

Jana scopre che la marchesa ha ordinato a Leocadia di sbarazzarsi Carmen

Nel frattempo, la sconvolgente confessione si arricchirà inoltre di nuovi sviluppi drammatici.

L’amica della marchesa, ospite da tempo a La Promessa, rivelerà di essere anche la responsabile dell’omicidio di Carmen, la prima moglie di Alonso e madre di Catalina. Anche in questo caso, il delitto è stato compiuto per compiacere Cruz, da cui Leocadia sperava di ricevere un riconoscimento. Tuttavia, quel premio non è mai arrivato, e così, dopo anni, Leocadia è tornata alla tenuta per vendicarsi. Jana resterà sconvolta quando la spietata donna estrarrà un’arma, le poggerà un cuscino sul ventre e le sparerà, provocando la morte del bambino che porta in grembo. La moglie di Manuel morirà poco dopo, tra atroci sofferenze.

Ma i colpi di scena non finiranno qui: Leocadia rivelerà che Jana non è stata altro che una pedina in un piano per regolare i conti con Cruz.

Infatti, metterà tra le mani della morente Exposito un bottone appartenente a un abito della marchesa, con l’intento preciso di farla incriminare e mandarla in prigione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana e Manuel si sono sposati

Nelle precedenti puntate de La Promessa, Jana e Manuel si sono sposati e hanno celebrato il matrimonio con una festa insieme alla servitù. Nel frattempo, Santos ha scoperto che sua madre è ancora viva, grazie alla confessione di Petra, che ha condotto delle indagini per chiarire cosa fosse realmente accaduto alla moglie di Ricardo. Intanto, Manuel ha comunicato a sua madre l’intenzione di partire per la luna di miele.