Le nuove anticipazioni spagnole de La Promessa preannunciano la risoluzione di tre misteriosi delitti che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, verrà finalmente rivelato chi si cela dietro la morte di Carmen, di Dolores e di Jana.

Al centro della verità ci sarà Leocadia, coinvolta in tutti e tre i delitti, ciascuno motivato da ragioni diverse. Legata da un rapporto conflittuale con Cruz, la donna agirà inizialmente su suo ordine, ma finirà per agire anche per vendetta personale, togliendo di mezzo Jana per far arrestare la marchesa.

Carmen e Dolores uccise da Leocadia su ordine di Cruz

Il mistero legato alla scomparsa di Carmen e Dolores troverà finalmente una spiegazione. Attraverso un intenso confronto con Jana, Leocadia rivivrà i momenti che l’hanno portata a compiere i due omicidi. La donna confesserà di aver eliminato Carmen, la prima moglie di Alonso, su richiesta di Cruz, sperando di ottenere benefici che però non arriveranno mai. Poco dopo, sarà la volta di Dolores, madre di Jana, uccisa anch’essa per volere della marchesa. In seguito, Leocadia svelerà anche a Jana di avere affidato suo fratello Curro, figlio nato dalla relazione tra Dolores e Alonso, al barone De Linaja.

Jana: vittima di una vendetta personale

La verità sulla morte di Jana verrà alla luce in modo ancora più sconvolgente.

Leocadia, amareggiata per non aver ottenuto alcun riconoscimento da Cruz dopo aver eseguito i suoi ordini, deciderà di vendicarsi colpendo indirettamente la marchesa. Jana diventerà così il bersaglio di un piano crudele: Leocadia le sparerà e le lascerà in mano un bottone appartenente a un abito di Cruz, con l’intento di far ricadere su di lei la responsabilità dell’omicidio. La marchesa verrà quindi arrestata e accusata del delitto, provocando in Manuel un profondo senso di smarrimento. L’erede del marchesato, convinto della colpevolezza della madre, crederà che Cruz abbia voluto liberarsi non solo di sua moglie, ma anche del bambino che Jana portava in grembo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: i marchesi sul lastrico

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Alonso e Cruz si sono trovati ad affrontare una grave crisi finanziaria. I fondi sono ormai esauriti e anche il personale di servizio ha dovuto modificare le proprie abitudini, riducendo al minimo le spese. In cucina, la mancanza di cibo ha generato preoccupazione tra la servitù, sempre più in ansia per le proprie condizioni. Nel frattempo, Pia ha rivelato a Jana l’esistenza di una stanza segreta, dove Teresa, Vera, Lope e Marcelo hanno rinvenuto alcune lettere firmate da una donna di nome Lola. Pia ha lasciato intendere che quelle lettere potrebbero essere state scritte da Dolores, la madre di Jana. Quest’ultima, spinta dal desiderio di scoprire la verità, è entrata nella stanza segreta e, una volta dentro, è fuggita sconvolta dopo aver capito che in quel luogo aveva vissuto sua madre.