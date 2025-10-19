Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti di tensione e rivelazioni inaspettate per uno dei personaggi più amati del palazzo. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Pia inizierà a nutrire forti sospetti su Maria, convinta che la giovane possa essere incinta. I suoi comportamenti insoliti e alcuni sintomi evidenti porteranno la domestica a interrogarla direttamente. Maria negherà con decisione, ma il suo turbamento sarà evidente. La verità, però, sarà sempre più vicina, e Samuel diventerà il confidente di un segreto che potrebbe cambiare tutto.

Maria nasconde un segreto

Pia osserverà con attenzione i gesti e le parole di Maria, notando un cambiamento nel suo atteggiamento. Dopo giorni di dubbi, la governante deciderà di affrontarla apertamente, ipotizzando una gravidanza. Maria, visibilmente scossa, negherà categoricamente, ma non riuscirà a nascondere le sue emozioni. Il peso del segreto sarà troppo grande, e la cameriera finirà per confidarsi con Samuel, rivelando quanto accaduto durante il festival di Lujan. Il sacerdote ascolterà con attenzione, ma non sarà l’unico a venire a conoscenza della verità: altri personaggi scopriranno presto ciò che Maria ha cercato di tenere nascosto.

Vera e Lope tornano insieme

Leocadia continuerà a interferire nella vita di Angela, proponendo a Beltran di sposarla per impedire le nozze con Lorenzo De La Mata.

Curro, pur devastato, accetterà di sostenere il piano, ma Angela rifiuterà e si ribellerà alla madre. Enora, invece, verrà smascherata da Manuel che scoprirà le sue menzogne e, incapace di giustificarsi, fuggirà lasciando Antonio sconvolto. Vera, invece, riceverà una lettera dal fratello Federico che la incoraggerà a credere in Lope: dopo un bacio sincero, i due si riavvicineranno, anche se Lope percepirà ancora una velata tristezza. Petra, intanto, proverà a reintegrarsi dopo la malattia, ma verrà accolta con freddezza dai colleghi. Leocadia, inoltre, le chiederà di tornare al lavoro e di assumere la gestione del servizio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha scoperto di essere incinta

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana è tornata dal viaggio di nozze, comunicando a suo fratello Curro di aspettare il suo primo figlio. In seguito, ha dato la bella notizia a suo marito Manuel, che era entusiasta all’idea di diventare padre. Maria, intanto, si è lasciata nuovamente andare alla passione con padre Samuel, venendo quasi scoperta durante i baci appassionati scambiati con il sacerdote da Marcelo, arrivato improvvisamente nella stanza. Curro, invece, ha incontrato Martina a una festa in compagnia di un ragazzo e le ha chiesto di tornare a palazzo.