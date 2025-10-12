Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti di grande apprensione per una delle protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Petra perderà conoscenza e sarà in pericolo di vita a causa del tetano. Si scatenerà così una corsa contro il tempo per recuperare la medicina che potrebbe salvarla. Manuel, determinato a intervenire, userà l’aereo di un amico per andare a prendere il siero antitetanico. Tuttavia, le condizioni della governante sembreranno non migliorare, e tutti temeranno il peggio. Nel frattempo, sia Catalina che Ricardo, lontani da casa, scriveranno una lettera ai loro amati, Adriano e Pia.

Petra sta per morire

Le condizioni di salute di Petra continueranno a destare grande preoccupazione a La Promessa. Angela chiederà a Lorenzo De La Mata di aiutarla a trovare la medicina che potrebbe salvare la vita della governante. Manuel, determinato a intervenire, chiederà in prestito l’aereo di un amico per recarsi a prendere il siero antitetanico da somministrare a Petra. Seguiranno momenti di grande tensione: la domestica resterà in condizioni critiche, priva di conoscenza, e sembrerà non esserci più nulla da fare. Dopo una notte travagliata, Petra riprenderà conoscenza, ma le sue condizioni rimarranno comunque gravi. Nel frattempo, Samuel coglierà l’occasione per raccontare al dottor Salazar tutto ciò che è accaduto durante la malattia di Petra.

Adriano e Pia ricevono una lettera dai loro amati

Nel frattempo, a La Promessa regnerà la tristezza per due figure recentemente uscite di scena: Catalina e Ricardo. La partenza improvvisa della figlia di Alonso getterà Adriano nello sconforto più totale, ma il ragazzo riceverà una lettera dalla consorte, che tuttavia non riuscirà a rassicurarlo. Maria proverà quindi a consolarlo, cercando di fargli vedere il lato positivo della situazione.

Intanto, anche Pia sarà turbata per l'assenza di Ricardo, che tornerà ad affacciarsi nella sua vita con una lettera. Tuttavia, i dettagli riguardo le missive ricevute da Adriano e Pia non sono stati ancora svelati dalle anticipazioni della soap.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha confessato a Manuel di essere incinta

Nelle precedenti puntate de La Promessa, Jana e Manuel sono tornati dal viaggio di nozze. Exposito ha comunicato prima di tutto a suo fratello di essere incinta, e poi si è recata da suo marito per dargli la bella notizia. Nel frattempo, Vera, Teresa, Lope e Marcelo hanno continuato a indagare sulla stanza segreta nascosta dietro la parete della camera da letto di Cruz. Grazie agli elementi raccolti e ai racconti dei colleghi più anziani, i quattro domestici sono arrivati alla conclusione che in quella stanza abbia vissuto per diverso tempo l’amante di Alonso.