Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti di grande commozione e tensione per uno dei personaggi storici della tenuta. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Petra Arcos sarà in fin di vita a causa delle complicazioni provocate dal tetano. La governante perderà conoscenza e, mentre tutti temeranno il peggio, padre Samuel deciderà di impartirle l’estrema unzione, in un momento carico di emozione e dolore. Angela e Teresa, intanto, saranno sconvolte per la terribile situazione.

Padre Samuel dà l’estrema unzione a Petra

La salute di Petra peggiorerà di minuto in minuto, e il sacerdote riterrà giunto il momento di ungere la governante con gli oli santi.

Il rito dell'estrema unzione si svolgerà alla presenza di Teresa, Manuel e Angela, profondamente scossi dalla gravità della situazione. Padre Samuel, visibilmente provato, pronuncerà parole toccanti mentre applicherà l’olio degli infermi sulla fronte, sugli occhi, sulle guance, sulla bocca e sui polsi di Doña Petra. Poi, inginocchiandosi accanto al letto, rivolgerà un’ultima supplica al Signore: "Ho preparato la tua serva per il suo ultimo viaggio, Signore, ma ti prego di non chiamarla ancora al tuo fianco".

Angela e Teresa sconvolte per le condizioni di Petra

Il momento sarà particolarmente difficile per Angela, che vive alla tenuta e ha sempre avuto un rapporto complesso con Petra. Anche Teresa, che va ricordato, è stata per un periodo la nuora della governante, grazie al fidanzamento con suo figlio Feliciano, non riuscirà a trattenere le lacrime durante i delicati momenti.

La scena dell’estrema unzione si rivelerà essere estremamente ricca di emozione per gli abitanti de La Promessa, con i personaggi riuniti attorno al letto di Petra, in preda all’angoscia. Le condizioni della donna continueranno a destare grande preoccupazione, e il suo destino rimarrà incerto, viste le complicazioni dovute al tetano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Curro ha incontrato Martina

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Curro e Angela hanno partecipato a una festa durante la quale si sono avvicinati. Tuttavia, il nipote di Cruz ha notato la presenza di Martina in compagnia di un ragazzo. Curro ha quindi preso in disparte la giovane, chiedendole spiegazioni sulla sua prolungata assenza da palazzo.

Martina, però, ha minimizzato la situazione, giustificandosi con il fatto di essere spesso in viaggio. Nel frattempo, Manuel e Jana hanno annunciato di aspettare un bambino, ma la notizia non è stata accolta positivamente da Cruz, che ha ipotizzato che la nuora fosse già incinta prima del matrimonio. Spazio anche alle vicende di Catalina, che ha scoperto di essere in attesa di due gemelli: il medico le ha consigliato di trascorrere gli ultimi mesi di gravidanza in totale riposo.