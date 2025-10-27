Nel corso degli episodi de La Promessa in programma dal 3 al 9 novembre su Rete 4, Ricardo Pelicer non crederà al pentimento di Ana mentre Cruz e Alonso riusciranno ad ingannare Martina per costringerla a vendere la sua proprietà.

Ricardo non crede al pentimento di Ana

Ricardo non crederà al pentimento di Ana, che gli confiderà di aver abbandonato il tetto coniugale per non far soffrire Santos. La donna racconterà di aver temuto che suo marito preferisse più suo figlio che lei. I due affronteranno poi Santos, confidandogli una mezza verità e dividendosi le colpe reciproche.

Jana, intanto, farà cadere una lampada nella stanza segreta quando sentirà la voce di Cruz. Alonso, invece, pretenderà da Romulo la lista della servitù per iniziare i licenziamenti a causa della grave crisi economica in cui è piombata La Promessa. Il maggiordomo, a questo punto, userà i suoi risparmi per pagare gli stipendi al suo staff.

Cruz e Alonso ingannano Martina

Dagli spoiler della soap opera si apprende che Alonso non riuscirà a convincere i figli e Martina a vendere una parte dei terreni. Il marchese sarà quindi costretto a vendere alcuni oggetti di valore presenti a La Promessa. Cruz disperata per la crisi economica in cui versa la famiglia suggerirà a suo marito di costringere Martina a vendere la sua proprietà grazie ad uno stratagemma.

La marchesa convincerà sua nipote a non opporsi alla vendita delle quote, poiché detentrice della minoranza de La Promessa. Martina seppur riluttante firmerà l'accordo sotto lo sguardo degli zii.

Curro, invece, avrà intenzione di riportare Ramon a Lujan per testimoniare che gli oggetti trovati nella stanza segreta appartenevano a Lola. Infine Angela sospetterà che il telegramma arrivato a Cruz provenga da Lorenzo e per questo deciderà di mettersi alla ricerca fino a rintracciarlo nella camera della marchesa.

Maria ha mandato Angela a consegnare un materasso a Padre Samuel

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Canale 5 Jana è apparsa preoccupata per i conti della famiglia e per il futuro dei domestici.

Manuel ha cercato di tranquillizzare sua moglie, obbligandola a pensare solo al bambino che attende. Vera e Teresa, invece, hanno temuto che Pia le avesse sentite parlare del ritrovamento di una camera segreta. Le due donne insieme a Lope e Marcello hanno deciso di non entrarci più e di non parlarne.

Angela, intanto, ha aiutato Catalina a distrarsi e ha indagato su Martina, che è tornata alla tenuta accompagna da Jacobo. Allo stesso tempo, Maria ha mandato la figlia di Leocadia al rifugio di Padre Samuel a consegnare un materasso.