Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro de La Mata proverà a strangolare Cruz per vendicare la morte di Jana. La marchesa verrà poi portata in carcere sotto lo sguardo attonito di Manuel e Alonso.

Curro tenta di strangolare Cruz

Jana e il bambino che portava in grembo moriranno dopo un colpo di pistola al basso ventre della ragazza. Il sergente Burdina sospetterà subito di Cruz, perché al momento del ritrovamento la vittima stringeva un suo bottone, inoltre ritroverà l'arma del delitto in un vaso di fiori.

Teresa confesserà al sergente che Cruz l'aveva obbligata a non ripulire il vaso proprio il giorno del grave ferimento di Jana. Tutti indizi che convinceranno Burdina ad arrestare Cruz, accusandola di aver ucciso nuora e nipotino. La marchesa verrà rinchiusa in una stanza in attesa di essere portata in carcere. Prima del trasferimento, Cruz riceverà la visita di Curro che tenterà di strangolarla, accusandola di aver fatto vivere una vita d'inferno a Jana.

Cruz entra in carcere

Curro crederà che Cruz debba pagare per tutti i crimini commessi nonostante sia consapevole che non abbia sparato a Jana. Anche Petra non userà parole lusinghiere nei confronti della marchesa, apparendo soddisfatta che paghi anche per l'omicidio del figlio Feliciano, avvenuto diversi mesi prima a causagiuri

Poi Cruz riceverà il colpo di grazia da Manuel, che arriverà a ripudiarla, nonostante lei giuri di non aver ucciso Jana.

La marchesa verrà quindi fatta salire su una carrozza per entrare in carcere, ma prima dirà ad Alonso che un giorno si pentirà di averle voltato le spalle.

Sarà così che il pubblico assisterà all'uscita di scena dell'attrice Eva Martin, che ha interpretato Cruz per oltre 500 episodi nella soap opera.

Maria ha preso male la decisione di Padre Samuel di lasciare La Promessa

Nel frattempo, nelle recenti puntate de La Promessa andate in onda a ottobre su Rete 4, Ricardo ha rivelato a Pia di temere di amare ancora sua moglie Ana e di non aver dimenticato il loro matrimonio. La domestica ha preso una decisione dolorosa per il continuo della loro storia d'amore. Pia ha scelto di rompere la relazione senza troppi indugi.

Intanto, Padre Samuel ha informato tutti della sua imminente partenza per un luogo molto lontano. Maria è apparsa sconvolta dalla scelta del prelato, dal momento che prova dei forti sentimenti per lui.

Infine Alonso è stato costretto a fare dei tagli al personale, a causa della crisi economica in cui è piombata la tenuta.