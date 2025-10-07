Cruz si scuserà con Jana per averla offesa alla cena nella puntata de La Promessa di lunedì 13 ottobre: "Sono felice di diventare nonna".

Le anticipazioni rivelano che Cruz aggiungerà una frecciatina per Jana: "Sempre che il figlio sia di Manuel". La ragazza non coglierà la provocazione e risponderà con calma come le aveva suggerito Leocadia. Nel frattempo, Catalina sarà preoccupata per la sua salute e chiederà a Jana di prendersi cura dei suoi figli se dovesse succederle qualcosa.

Catalina chiederà a Jana di aver cura dei gemelli

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le gravidanze di Jana e Catalina saranno al centro delle trame.

La sorella di Manuel si sentirà meglio, ma non potrà dimenticare le parole del medico che le ha detto di stare molto attenta perché la sua gravidanza è a rischio. La ragazza non potrà fare a meno di pensare all'eventualità di un peggioramento e se i suoi bambini restassero orfani temerà per la loro serenità. Catalina chiederà a Jana di occuparsi dei gemelli se dovesse succederle qualcosa di brutto. La moglie di Manuel assicurerà tutto il suo appoggio a Catalina ma confesserà a suo marito che è molto preoccupata. Entrambi i coniugi si renderanno conto che i gemelli non avranno vita facile con Cruz, visto il suo odio per Catalina. Manuel andrà a parlare con sua sorella e la rimprovererà per non avergli detto nulla delle sue preoccupazioni.

La ragazza spiegherà a suo fratello che non si è confidata con lui perché non vuole metterlo ancora una volta contro Cruz chiedendo il suo aiuto.

Le insinuazioni di Cruz e la calme di Jana

Nella puntata de La Promessa di lunedì 13 ottobre, Cruz chiederà di parlare con Jana. La marchesa ricorderà le dure parole usate contro sua nuora a cena dopo la notizia della sua gravidanza. "Ci tengo a chiarire", dirà Cruz, "Sono felice di diventare nonna". La marchesa riconoscerà di aver dato un'impressione diversa appena ha saputo della gravidanza, ma assicurerà che non è così. Jana sarà sorpresa dalle parole di Cruz che però sarà pronta con un'altra frecciatina: "Sempre che tuo figlio sia di Manuel". Jana si sentirà offesa ma non reagirà alla provocazione con rabbia, per evitare ulteriori litigi.

La ragazza si limiterà ad assicurare a Cruz che non è mai stata con nessun altro uomo prima di Manuel. La marchesa sarà ancora dubbiosa, ma Jana a quel punto non insisterà: "Puoi pensare quello che vuoi", dirà, "Ma tengo a precisare che non ti permetterò di rovinare questo mio momento".

Cruz e Alonso furiosi alla cena di famiglia

Nelle puntate precedenti, Jana e Manuel hanno annunciato a tutti l'arrivo di un erede. La reazione di Cruz è stata furiosa, ma anche Alonso l'ha presa male, dicendo che è una vergogna concepire un figlio prima delle nozze. La cena di famiglia è finita nel peggiore dei modi, perché Jana è stata accusata di essere una ragazza poco seria e si è sentita ferita. Manuel ha preso le difese di sua moglie e Cruz si è alzata e ha lasciato la cena a metà. Successivamente, Leocadia ha spiegato a Jana che non deve lasciarsi coinvolgere dalle provocazioni di Cruz perché farebbe il suo gioco.