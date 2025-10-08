Alonso confiderà a Manuel che la famiglia sta attraversando una crisi senza precedenti nella puntata de La Promessa di martedì 14 ottobre. "Andiamo dritti verso la rovina", dirà, proponendo la vendita di qualche proprietà.

Le anticipazioni rivelano che Maria e don Samuel si lasceranno andare alla passione, mentre Santos sarà sempre più dubbioso. Il ragazzo confiderà a Petra di non sapere se credere a Ricardo o a sua madre. Santos spiegherà che l'unico modo per capire chi mente è un confronto con entrambi i genitori.

Duro scontro tra Lorenzo e Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso verrà a sapere che Lorenzo sta sparlando della sua famiglia. Il marchese non potrà tollerare questo voltafaccia e affronterà subito il Capitano, che proverà a negare tutto. L'uomo, al contrario, dirà che ha difeso i De Lujan dai pettegolezzi fingendo di parlare male di loro solo per capire cosa dice la gente di loro. Leocadia e Manuel saranno presenti alla discussione e Lorenzo si troverà a essere solo contro tutti. Alonso alzerà la voce e il Capitano non avrà intenzione di subire, ma Manuel tenterà di mediare e convincerà i due uomini ad affrontare l'argomento quando si saranno calmati. L'indomani, Alonso confesserà a Manuel che è molto preoccupato per le sorti della tenuta.

Il marchese spiegherà che dopo le sue nozze con Jana tutti si rifiutano di fare affari con lui e non sa come risolvere la grave crisi. "Stiamo andando dritti verso la rovina", dirà Alonso, "Dobbiamo vendere qualche proprietà". Manuel sarà molto sorpreso e proverà a distogliere suo padre da questa idea, ma lui non vedrà altra soluzione.

Maria e don Samuel: passione irrefrenabile

Nella puntata de La Promessa di martedì 14 ottobre, Romulo consegnerà a Pia una lista di nuove regole da applicare alle spese. Il maggiordomo spiegherà che la crisi è grave e bisognerà limitarsi in tutto, anche nell'acquisto dei cibi. Nel frattempo, Maria continuerà a prendersi cura di don Samuel e sarà sempre più difficile trattenere i propri sentimenti.

Il parroco e la cameriera si troveranno molto vicini e alla fine si lasceranno andare alla passione. Solo l'arrivo di Marcelo interromperà questo momento, ma Maria sarà sempre più confusa e innamorata del prete. Ci sarà spazio anche per Santos che confiderà a Petra i suoi dubbi sui suoi genitori. Il ragazzo spiegherà che l'unico modo per scoprire se stia mentendo Ricardo o sua madre, vorrebbe un incontro a tre. Petra appoggerà il ragazzo, ma vedrà molto difficile realizzare il tutto, visto che Ricardo e Ana si sono evitati per molti anni.

L'articolo che rovinato la reputazione dei De Lujan

Nelle puntate precedenti, mentre Jana e Manuel erano in viaggio di nozze, è scoppiato l'ennesimo scandalo che ha coinvolto la famiglia De Lujan.

Una rivista molto famosa, infatti, ha pubblicato il servizio fotografico delle nozze con un titolo inequivocabile: "Il marchesino sposa la cameriera". Per Cruz è stato terribile pensare che le origini di Jana sono venute allo scoperto e ha visto in questo la fine della famiglia. Le conseguenze non sono tardate ad arrivare: Alonso ha ricevuto la telefonata del conte con cui avrebbe dovuto concludere un affare. L'uomo si è tirato indietro e il marchese ha capito che da quel momento in poi ci sarebbe stata terra bruciata attorno a loro.