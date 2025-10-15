Pia consegnerà a Jana le lettere di Dolores trovate nella stanza segreta nella puntata de La Promessa di martedì 21 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Pia e Jana capiranno che la "Lola" che scriveva parole d'amore ad Alonso era la madre della ragazza. Nel frattempo, Petra continuerà a punzecchiare Pia sul fatto che Ricardo è sposato, mentre Angela offrirà il suo aiuto a don Samuel per i poveri.

Il passato tornerà a bussare per Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Teresa mostrerà a Pia la stanza segreta che Lope e Marcelo hanno scoperto.

La governante sarà sorpresa, perché nonostante i tanti anni di servizio non aveva idea dell'esistenza di tutto questo. Teresa spiegherà che la stanza è stata scoperta per caso e domanderà a Pia a cosa potesse servire quel posto. La cameriera aggiungerà anche di aver trovato delle lettere molto importanti e che tutti loro sospettano che Alonso avesse una relazione segreta con qualcuno. "Il nome della donna era Lola", dirà Pia. "Questo è tutto quello che sappiamo". Appena ne avrà occasione, Pia andrà a parlare con Jana e le spiegherà tutto, mostrandole le lettere d'amore trovate. "L'unica che può aver scritto queste lettere ad Alonso è Dolores, tua madre", dirà Pia. Per Jana sarà una grande emozione e la sua indagine sul passato finalmente avrà un nuovo percorso da seguire.

La proposta inaspettata di Angela a don Samuel

Nella puntata de La Promessa di martedì 21 ottobre, Petra continuerà a tormentare Pia con il passato di Ricardo. "Sua moglie è viva", dirà la donna alla governante. "Quindi devi farti da parte". Pia sarà brusca con Petra e le chiederà di non intromettersi nelle vite degli altri, ma per lei non sarà facile ignorare il passato del suo amato. Nel frattempo, Angela si mostrerà molto interessata all'impegno di don Samuel con i poveri. Viste le condizioni del parroco che deve aiutarsi ancora con delle stampelle, la ragazza offrirà il suo aiuto. Angela si impegnerà a trasportare il necessario al villaggio, visto che Samuel non può guidare. "Io posso lasciare La Promessa quando voglio", dirà la ragazza.

"Quindi non ci sarebbero problemi". Maria apprezzerà molto l'impegno di Angela, riconoscendo che a differenza dei suoi pari lei è disposta ad agire in prima persona nei confronti dei bisognosi.

Santos alla ricerca di risposte chiare

Nelle puntate precedenti, Santos è partito alla ricerca di sua madre ed è riuscito ad incontrarla. Questo breve viaggio è costato caro al ragazzo, perché ha rischiato di perdere il lavoro a causa dell'assenza prolungata. Santos è tornato a La Promessa appena in tempo per salvare il suo posto da valletto, ma non ha portato buone notizie. Il ragazzo ha spiegato, prima a Ricardo e poi a Petra, che sua madre gli ha raccontato una versione dei fatti diversa da suo padre.

Santos ha detto che per sua madre Ana era impossibile portare avanti il suo matrimonio perché Ricardo era un violento e ha anche minacciato di togliere la vita a lei e al bambino. Santos, adesso, è più confuso di prima perché non sa chi dei due genitori mente. A questo proposito, il ragazzo ha chiesto un confronto a tre con Ana e Ricardo, ma il maggiordomo si è rifiutato di rivedere sua moglie, a costo di passare per un bugiardo.