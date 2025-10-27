Romulo sarà pronto a dare ad Alonso i suoi risparmi pur di evitare i licenziamenti nelle puntate de La Promessa dal 3 al 9 novembre: la crisi a casa De Lujan si farà sempre più preoccupante.

Le anticipazioni rivelano che Cruz riuscirà con l'inganno a far firmare a Martina il consenso alla vendita di parte delle sue proprietà. Nel frattempo, Curro chiederà a Ramona di andare con lui al palazzo e vedere gli oggetti della stanza segreta, probabilmente appartenuti a Dolores.

Ana e Ricardo raggiungeranno un compromesso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo di Ana al palazzo manderà in crisi Ricardo.

La donna, in lacrime confiderà a suo marito che è molto pentita della sua scelta di anni fa e che ha lasciato Santos con lui per non farlo soffrire. Ana spiegherà che temeva che il suo nuovo compagno avrebbe preferito il figlio che portava in grembo a lui. Ricardo ascolterà le parole della donna ma non riuscirà a perdonarla per aver distrutto la sua famiglia: "Perché non lo hai raccontato a Santos invece di dipingermi come un mostro?" chiederà. Ana risponderà che ha mentito a Santos per evitargli un'altra sofferenza e continuerà ad affermare di aver agito sempre per il bene del ragazzo. Alla fine Ricardo e sua moglie raggiungeranno un compromesso: raccontare a Santos una mezza verità che non danneggi nessuno.

Nel frattempo, Jana entrerà nella stanza segreta e quando sentirà la voce di Cruz alla porta lascerà cadere la lampada, con grande timore di essere scoperta. La ragazza potrà contare sull'aiuto di suo fratello che si recherà da Ramona per convincerla a seguirlo a Lujan. Curro chiederà all'anziana signora di indagare con lui sul passato e visitare la stanza per capire se gli oggetti al suo interno appartenevano a Dolores.

La servitù a rischio di licenziamento

Nelle puntate de La Promessa dal 3 al 9 novembre ci sarà ampio spazio per la crisi dei De Lujan. Alonso sarà a dir poco disperato per la situazione economica e chiamerà Romulo per avere una lista dei collaboratori da licenziare. Il maggiordomo, tuttavia, non si sentirà di sacrificare alcuni membri della servitù e offrirà al marchese tutti i suoi risparmi.

Alonso penserà di vendere alcuni oggetti di valore per far fronte alle spese, ma questo non basterà a risolvere il problema. Cruz avrà una soluzione più drastica per la crisi: convincere Martina a vendere la sua parte di proprietà, anche con l'inganno. La marchesa parlerà con sua nipote e le dirà che lei, in quanto detiene una minoranza delle quote, non può opporsi alla vendita. La ragazza, ingenuamente, firmerà l'accordo. Nel frattempo procederà il piano di Cruz e Lorenzo di far sposare Curro con la figlia de duchi. Il Capitano, fuori città, invierà un telegramma a Cruz e Angela riuscirà a prenderlo di nascosto per capire cosa sta succedendo al suo amico.

La proposta di Cruz a Lorenzo

Nelle puntate precedenti, Cruz ha proposto a Lorenzo parte de La Promessa in cambio di un matrimonio combinato di Curro e la figlia dei duchi.

La marchesa ha spiegato che queste nozze riporterebbero in alto il nome dei De Lujan e sarebbe facile riprendersi dalla crisi. Inoltre, Cruz ha spiegato a Lorenzo che con una maggiore disponibilità economica pagherebbe subito il debito che hanno contratto con lui. Al Capitano non è bastata la promessa del pagamento e la marchesa a quel punto gli ha offerto anche parte della tenuta. Lorenzo si è lasciato convincere subito ed è partito per capire come combinare le nozze. La conversazione tra Cruz e il Capitano è stata origliata da Angela che per il momento non ha detto nulla a Curro, ma ha capito che a sacrificarsi per la famiglia dovrà essere lui.