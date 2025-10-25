Negli episodi de La Promessa in onda dal 26 ottobre all'1 novembre, Jana si attiverà in ogni modo per aprire la camera segreta. Inoltre Padre Samuel annuncerà di essere rimasto nella tenuta perché obbligato da Cruz e Maria chiarirà subito la fine della loro relazione.

Lorenzo, invece, accetterà di far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi di Castroviejo, ma solo perché Cruz gli ha promesso una parte della tenuta.

Alonso chiede a Romulo una lista di possibili licenziamenti

I marchesi saranno contrari all'idea di sfruttare l'abilità di Manuel nell'aviazione per trarre un minimo di profitto.

Inoltre Petra sarà elogiata per avere trovato una soluzione alla richiesta di Martina di avere un fagiano a pranzo, ma nello stesso tempo sarà criticata da Pia poiché si è intromessa nelle questione private di Ricardo e Santos. Angela, invece, vorrà aiutare con il rifugio Padre Samuel, il quale annuncerà di voler lasciare La Promessa. Maria vorrà che rimanga, ma l'uomo non vorrà cambiare idea.

Nel frattempo Alonso esorterà Romulo, per far fronte alla crisi economica, a presentare una lista di possibili licenziamenti. In tutto questo, Lorenzo accetterà di far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi di Castroviejo [VIDEO], ma solo perché la marchesa gli ha promesso in cambio una parte della tenuta.

Cruz, intanto, confiderà che Leocadia non voglia vendicarsi di lei, mentre Catalina sarà propensa a raddoppiare le coltivazioni e questo nonostante il parente contrario del padre.

Padre Samuel rimane nella tenuta

Il ritorno di Ana stupirà tutti e Ricardo seguirà il consiglio di Santos di parlare con lei. Intanto i cuochi avranno poco cibo per far fronte alle loro necessità ed a quelle della servitù. Leocadia, invece, chiederà a Cruz di convincere Angela a tornare a studiare in Svizzera e la marchesa obbligherà Curro a parlare con la ragazza. Inoltre Alonso mediterà se vendere le proprie terre, oppure venire incontro alle richieste di Catalina e Manuel.

Nel frattempo Padre Samuel annuncerà alla servitù che rimarrà nella tenuta, in quanto la marchesa glielo ha imposto.

Maria riferirà all'uomo la fine della loro relazione e che si impegnerà nell'aiutare i bisognosi. In tutto questo, Marcelo e Santos saranno accusati ingiustamente di avere rubato dei sacchi di farina dalla dispensa, mentre Jana e Teresa cercheranno di aprire la stanza segreta. Exposito, inoltre, non tollererà di essere estromessa dalle questioni economiche della famiglia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Leocadia ha chiesto espressamente a Lorenzo di non provare a baciarla altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze. Inoltre Maria si è mostrata disperata in quanto Padre Samuel non ha voluto più parlare del bacio che si sono scambiati.

Angela, invece, ha avviato delle indagini sul conto di Curro e si è chiesta come mai non ha fatto menzione di Martina, nonostante l'avesse vista al ballo.