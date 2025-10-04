Negli episodi de La Promessa in onda dal 5 all'11 ottobre, Jana scoprirà di essere incinta: lei e Manuel potranno contare solo sulla vicinanza di Curro e Leocadia, la quale le consiglierà di non badare alle opinioni espresse da Cruz, Alonso e Lorenzo.

Inoltre la marchesa temerà di essere finita al centro dei pettegolezzi delle altre famiglie nobili, mentre Curro comprenderà di provare dei sentimenti sia per Angela che e Martina. [VIDEO]

Angela annuncia alla madre di avere abbandonato gli studi

Teresa, Lope, Vera e Marcelo, dopo essere venuti a conoscenza dell'esistenza di un passaggio segreto che conduceva direttamente alla stanza attualmente occupata da Cruz, sospetteranno che Alonso che possa avere in passato una amante.

I quattro domestici prenderanno in considerazione l'idea che il marchese possa avere anche un figlio segreto e temeranno che questa possibilità possa incrinare gli equilibri precari di tutto il marchesato.

Nel frattempo le nozze di Manuel e Jana porteranno delle conseguenze sugli affari di famiglia. Il signor Duran infatti comunicherà ad Alonso la volontà di non proseguire più alcun rapporto di affari con lui, in quanto riterrà inopportuno il fatto che si sia imparentato con una cameriera. In tutto questo, Angela riferirà alla madre di aver lasciato gli studi in quanto ha compreso che era solo un espediente per tenerla distante da lei.

Alonso, Cruz e Lorenzo sono furiosi per la gravidanza di Jana

Jana e Manuel scopriranno che presto diventeranno genitori e la notizia non sarà presa bene da Cruz, la quale scaglierà tutta la sua frustrazione all'indirizzo di Exposito. Alonso considererà questa gravidanza una vergogna e solo Leocadia e Curro mostreranno vicinanza alla coppia. In particolare la donna farà presente a Jana di non lasciarsi influenzare dai commenti avversi e di pensare solo al suo futuro.

Nel frattempo Cruz imporrà a Curro di presenziare alla festa organizzata dai conti de Ballester insieme ad Angela, per scoprire eventuali opinioni della nobiltà sulla famiglia de Lujan. La marchesa infatti sarà preoccupata all'idea di essere finita al centro dei pettegolezzi.

In tutto questo, De La Mata durante l'evento vedrà Martina insieme a Jacobo e comprenderà di provare dei sentimenti non solo per Angela, ma anche verso di lei.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Jana e Manuel hanno fatto la piacevole conoscenza di Antonio e Nica, i quali hanno omaggiato i due giovani celebrando una speciale e simbolica cerimonia di nozze. Inoltre la marchesa si è infuriata perché una rivista ha pubblicato un articolo scandalistico sulla famiglia de Lujan, mentre Alonso ha temuto le possibili conseguenze sui suoi affari.

Teresa, Vera, Lope e Marcelo, invece, hanno trovato una culla nella stanza che porta direttamente alla camera dove attualmente risiede Cruz.