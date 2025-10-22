Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa, in programma tra qualche mese su Rete 4, rivelano che Catalina diventerà madre di due gemelli con un parto non privo di complicazioni. La marchesina accetterà, poi, di diventare la moglie di Adriano, con il quale inizierà una storia d'amore dopo il ritorno dell'uomo nel marchesato de Lujan.

Catalina dà alla luce due gemelli e accetta di sposare Adriano

Tutto inizierà quando Catalina darà alla luce due gemelli con un parto molto complicato. Adriano rimarrà al fianco della sorella di Manuel: Catalina gli chiederà di concederle una possibilità dopo avergli rivelato che è il padre dei suoi due bambini.

Il contadino sarà molto contento di essere diventato padre, rivelando alla marchesina di nutrire ancora dei sentimenti per lei. L'uomo convincerà anche Alonso a dargli il permesso di sposare Catalina (Carmen Asecas). In questo modo, la marchesina riuscirà a ritrovare la felicità sia come madre che come moglie, dopo il mancato matrimonio con Pelayo che era scappato a poche ore dalla celebrazione delle nozze.

Adriano e Catalina chiamati a gestire La Promessa

Alonso chiederà che le nozze tra Catalina e Adriano vengano celebrate in segreto tra pochi intimi. La decisione verrà accettata dagli sposi che, presto, saranno costretti ad affrontare nuove sfide. Adriano verrà nominato conte e, insieme a Catalina, avranno il compito di occuparsi della gestione de La Promessa.

La felicità della coppia, però, avrà vita breve. Dagli spoiler de La Promessa, si apprende infatti che la donna sarà costretta a fuggire dal marchesato a causa delle minacce del barone di Vallandres, arrabbiato con lei per aver appoggiato le proteste degli operai. La marchesina abbandonerà i suoi due gemelli e anche Adriano che non se la sentirà di seguirla nella sua fuga lontano dal paese.

Romulo e Pia hanno accusato Petra di aver messo Santos contro Ricardo

Negli episodi de La Promessa appena andati in onda su Rete 4, Teresa ha mostrato a Pia la stanza nascosta che lei, Vera, Lope e Marcello hanno trovato. La donna ha consegnato alla cameriera di Cruz (Eva Martin) le lettere scritte da Dolores.

Pia ha deciso di correre da Jana (Ana Garces) per avvertirla di questa novità. La moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho), intanto, è stata derisa dai marchesi per la sua proposta di sfruttare le abilità del marito nell'aviazione per aiutare la famiglia in gravi difficoltà economiche. Romulo e Pia, invece, hanno accusato Petra di aver alimentato l'odio di Santos nei confronti di suo padre Ricardo. Il maggiordomo ha intimato alla governante di non seminare zizzania sia tra i Pellicer ma anche nella vita sentimentale di Pia.