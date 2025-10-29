Don Samuel sarà pronto a dare l'estrema unzione a Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: la ragazza dovrà sottoporsi a un intervento rischioso per far nascere il secondo gemello.

Le anticipazioni rivelano che il prete chiederà il permesso ad Alonso prima di entrare nella stanza di sua figlia. Ma il marchese, furioso, rifiuterà persino di prendere in considerazione l’ipotesi che Catalina possa non sopravvivere al cesareo.

Angela e Curro aiuteranno Catalina a dare alla luce suo figlio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela e Curro aiuteranno Catalina nel parto del suo primo figlio.

La donna si troverà nei campi della tenuta quando entrerà in travaglio e non avrà modo di tornare a casa. Curro e Angela saranno nei paraggi e, allertati dalle urla di dolore di Catalina, correranno ad aiutarla. In un primo momento, Curro proverà a portare sua cugina a La Promessa, ma la donna non riuscirà a muoversi e darà alla luce il suo primo figlio. Le condizioni di salute di Catalina faranno preoccupare i due ragazzi, perché subito dopo il parto perderà i sensi per qualche minuto. Adriano correrà dalla sua amata che questa volta si fiderà di lui e si lascerà accompagnare a casa in braccio. Il medico visiterà Catalina e la rassicurerà, dicendole che a breve partorirà il secondo gemello.

La situazione, tuttavia, si farà più grave del previsto e si renderà necessario un cesareo. Il medico parlerà dell'operazione alla famiglia, dicendo che Catalina non può più partorire naturalmente, e questo creerà ulteriore tensione. Alonso e la famiglia aspetteranno l'evolversi della situazione in salotto e non mancheranno i battibecchi. Lorenzo stuzzicherà il marchese dicendogli che sarebbe una sfortuna se nascesse un'altra donna in famiglia. La preoccupazione più grande, però, sarà per la vita di Catalina, soprattutto dopo l'arrivo di don Samuel.

La rabbia di Petra e la tensione per Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina dovrà sottoporsi a un taglio cesareo, operazione complicata per quei tempi.

L'alto rischio di infezioni preoccuperà tutti, anche perché non ci sarà tempo per trasferire la futura mamma in ospedale. Don Samuel si farà avanti con Alonso e gli dirà che dovrà dare l'estrema unzione a Catalina, perché bisognerà prepararsi al peggio. L'idea non piacerà affatto al marchese che si rifiuterà categoricamente di dare il consenso al parroco. Don Samuel, però, sarà molto chiaro e spiegherà che si tratta di un intervento molto delicato e dagli esiti incerti. Questo clima di tensione farà innervosire Petra che non potrà fare a meno di ripensare ai momenti terribili in cui Feliciano morì tra le sue braccia a causa di un'infezione. "Se avessero avuto per lui la stessa attenzione che hanno per Catalina mio figlio sarebbe ancora vivo", dirà con rabbia la donna a don Samuel.

La tragica morte di Feliciano

La perdita di suo figlio è ancora una ferita aperta per Petra che, sebbene sia andata avanti, non potrà dimenticare un simile dolore. La governante ricorda bene il trattamento riservato a suo figlio, quando è stato colpito da un proiettile con Curro. La differenza di cure riservate ai due ragazzi, in quel caso, è stata palese. Curro è stato operato nella massima igiene e si è ripreso in pochi giorni, mentre per Feliciano non c'è stata alcuna premura. Il ragazzo, a causa della scarsa igiene, ha contratto un'infezione durante l'intervento e questo ha portato alla sua morte. Da quel giorno, Petra ha giurato vendetta nei confronti di Cruz e, presto potrà prendersi la sua rivincita. La governante sta solo aspettando il momento giusto per colpire la marchesa e dirle apertamente che non ha mai dimenticato il male fatto al suo Feliciano.