Leocadia rivelerà a Cruz il motivo del suo ritorno a La Promessa nella puntata di mercoledì 22 ottobre: "Voglio vederti soffrire. Avevi ordinato di eliminarmi".

Le anticipazioni svelano che Cruz sarà sconvolta dalle parole della donna, che le ricorderà di aver rischiato la vita per colpa sua. Leocadia confesserà di non aver mai dimenticato che Romulo stava per ucciderla su suo ordine e adesso vuole vendicarsi. Cruz inizierà a tremare, consapevole che Leocadia è pronta a tutto pur di regolare i conti con lei.

La verità sulle foto di Jana e Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz si darà da fare per scoprire chi ha venduto ai giornalisti le informazioni sulla sua famiglia.

Dopo aver letto sulla rivista "il marchesino sposa la cameriera", Cruz non si darà pace fino a quando non scoprirà la verità sulla questione. Una volta individuato il fotografo che si è intrufolato alla festa, Cruz lo metterà alle strette per farsi dire chi lo ha pagato. L'uomo, però, non cederà facilmente e chiederà alla marchesa una grossa somma di denaro in cambio delle prove di cui ha bisogno. Cruz sarà costretta a pagare il dovuto pur di sapere chi ha messo in crisi la sua famiglia e il fotografo le consegnerà la lettera di chi gli ha ordinato l'articolo sul giornale. Cruz noterà che la firma sotto la lettera è “Leo” e non avrà più dubbi: è stata Leocadia a organizzare tutto. In un primo momento, si limiterà a osservare la sua ospite e le confiderà che non sopporta neanche la presenza di Jana.

Leocadia consiglierà a Cruz di mettere da parte il rancore perché non risolverà i suoi problemi con la nuora. La marchesa non sopporterà più la falsità della sua amica e arriverà subito al punto: "Non mi piacciono le pugnalate alle spalle".

Leocadia e Cruz: il confronto senza filtri

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 22 ottobre, Cruz avrà un duro faccia a faccia con Leocadia. "Sei stata tu a incontrare il fotografo", dirà la marchesa senza mezzi termini, "Hai usato il passato di Jana per colpirci". Cruz aggiungerà che ha una lettera che prova le accuse, ma Leocadia non farà nulla per negare la sua colpa: "Io sono venuta a vendicarmi di te. Tu avevi ordinato di uccidermi". Cruz resterà pietrificata davanti alle parole di Leocadia, anche perché temerà le sue azioni future.

La donna non esiterà a dire alla marchesa tutto ciò che pensa davvero: "Voglio vederti soffrire come ho sofferto io. Causarti tutto il danno possibile". "Trasformerò la tua vita – e quella della tua famiglia – in un inferno”, aggiungerà Leocadia.

L'arrivo di Leocadia ha mandato in crisi Cruz

Nelle puntate precedenti, Leocadia è arrivata a La Promessa e si è autoinvitata a restare un lungo periodo. Cruz non ha potuto opporsi e ha accolto la sua amica come se nulla fosse accaduto tra loro. In realtà, la marchesa credeva che Leocadia fosse morta, perché molti anni prima aveva ordinato a Romulo di ucciderla e il maggiordomo le aveva assicurato di aver svolto il suo lavoro. Quando ha visto Leocadia, Cruz ha chiesto spiegazioni a Romulo che le ha detto di aver risparmiato la vita a Leocadia perché era incinta. L'uomo ha aggiunto che lei aveva promesso che non avrebbe mai più rimesso piede in Spagna.