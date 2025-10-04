Curro si lascerà andare a un affettuoso abbraccio con Angela nella puntata de La Promessa in onda sabato 11 ottobre. I due ragazzi si confideranno l’uno con l’altra e saranno molto vicini.

Le anticipazioni rivelano che Curro e Angela andranno insieme alla festa dei conti per volere di Cruz. Tra i due nascerà da subito una forte complicità, che lascerà trasparire un interesse reciproco. Mentre sarà abbracciato ad Angela, Curro vedrà Martina baciare un giovane e resterà sconvolto.

Curro e Angela insieme alla festa dei conti

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz costringerà Curro ad andare alla festa dei conti per capire cosa si dice sul conto della famiglia.

Dopo lo scandalo della notizia pubblicata sulle nozze di Manuel e una cameriera, Cruz temerà che i pettegolezzi creino terra bruciata attorno ai De Lujan. Armato di pazienza, Curro si recherà all'evento accompagnato da Angela. Il ragazzo confesserà a Jana che lui e la figlia di Leocadia non hanno nulla in comune, ma ascolterà il suo consiglio e prometterà di conoscerla meglio prima di giudicare. Angela e Curro saluteranno Cruz e Leocadia e si recheranno alla festa come se fossero una coppia. I due si confideranno l’uno con l’altra e Angela spiegherà a Curro di aver lasciato gli studi perché si sentiva troppo sola in Svizzera senza la madre. Il ragazzo comprenderà alla perfezione e racconterà che da bambino ha dovuto separarsi da Eugenia perché è stata internata in manicomio.

"Penso a lei tutti i giorni", dirà Curro, rivelando ad Angela che Lorenzo non è affatto un buon padre. La prima impressione che il ragazzo aveva avuto della nuova ospite lascerà spazio a un interesse appena nato. Angela si avvicinerà a Curro facendogli una carezza sulla guancia e i due si avvicineranno, tanto che saranno sul punto di baciarsi, ma poi si limiteranno a un abbraccio.

Curro sconvolto dall'incontro con Martina alla festa

Nella puntata de La Promessa di sabato 11 ottobre, Curro sarà abbracciato ad Angela quando vedrà passare Martina in compagnia di un ragazzo. Quest'ultima non si accorgerà di lui e bacerà appassionatamente lo sconosciuto. Curro sarà sconvolto, ma non farà in tempo a realizzare quello che ha appena visto che Angela si staccherà da lui.

"Mi dispiace", balbetterà la ragazza, scusandosi per averlo abbracciato temendo di essere sembrata sfacciata. Curro la tranquillizzerà, dicendole che non pensa affatto male di lei e le offrirà subito da bere. Curro si allontanerà per andare a prendere altri due calici, nella speranza di rivedere Martina e parlarle.

Curro è ancora innamorato di Martina?

Nelle puntate precedenti, Curro ha confidato a Jana di soffrire ancora molto per Martina. Pur essendo una relazione finita, ha spiegato che è molto preoccupato per la sua ex, soprattutto perché non ha detto dove si trova. Il sentimento di Curro è solo affetto o c'è dell'altro? Fino all'arrivo di Angela, il ragazzo sembrava ancora molto legato a Martina, ma a quanto pare lei ha altri progetti per il futuro.

Jana ha consigliato a Curro di concentrarsi su Angela perché le sembra una bravissima ragazza. Jana, la moglie di Manuel, non conosce ancora bene la nuova arrivata, ma si fida molto di sua madre Leocadia.