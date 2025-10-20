Alonso abbraccerà Curro in lacrime nelle prossime puntate de La Promessa: "Devi lasciare il palazzo", gli dirà spiegando che deve ripudiarlo per non perdere il marchesato.

Le anticipazioni rivelano che il re minaccerà di revocare il marchesato ad Alonso a causa degli scandali emersi dalla sua famiglia. Oltre all'arresto di Cruz per l'omicidio di Jana, infatti, sarà di dominio pubblico anche la paternità di Curro. Per rimediare, al marchese non resterà che ripudiare suo figlio e mandarlo via da La Promessa.

Alonso rischierà di perdere il marchesato

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi cambiamenti per la famiglia De Lujan. Dopo la morte di Jana, Cruz sarà arrestata e perderà tutto. Alonso non crederà alla sua innocenza e Manuel sarà molto duro con lei: "Non sono tuo figlio". La marchesa verrà portata in carcere, mentre al palazzo il marchese si troverà a dover far fronte ad una serie di problemi gravissimi. L'arresto di Cruz e la morte di Jana, infatti, desteranno uno scandalo senza precedenti, ma non sarà l'unico. A minare le fondamenta della famiglia De Lujan sarà anche l'emergere della vera paternità di Curro che risulterà essere il figlio illegittimo di Alonso. La casa reale non potrà far finta di niente e invierà al palazzo una lettera che devasterà Alonso: il suo titolo di marchese rischia di essere revocato.

L'unica con cui Alonso potrà confidarsi sarà Leocadia che proverà a calmarlo e gli farà notare che quello del re è solo un monito e non una decisione, quindi si può ancora agire per salvare il marchesato. La donna spiegherà ad Alonso che bisognerà rimediare agli scandali con una forte dimostrazione e l'unico modo per farlo sarà ripudiare Curro. Per il marchese sarà molto difficile prendere questa decisione, ma si renderà conto di non avere altra scelta e non avrà nessuna intenzione di rinunciare al marchesato.

L'abbraccio doloroso di Alonso e Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso convocherà Curro nel uso studio per parlargli della drammatica situazione che sta vivendo. Il signorino spiegherà a suo padre che per lui nulla conta più del loro legame ed è pronto a tutto per aiutarlo.

Curro dirà che rinuncerà senza problemi al baronato, visto che non è un De Linaja, ma Alonso gli risponderà che, per salvare il marchesato, il prezzo da pagare è molto più alto. "Devo ripudiarti", dirà in lacrime abbracciando suo figlio. "Devi lasciare il palazzo". Curro sarà sconvolto, ma Alonso gli ripeterà che è in gioco il bene di tutta la famiglia. Il signorino sarà mortificato, ma accetterà la decisione di suo padre senza obiettare, anche se non saprà proprio dove andare. Curro si recherà subito da Ramona e le racconterà quello che sta succedendo. La donna non sarà affatto comprensiva con Alonso e dirà a Curro che il marchese ha fatto la scelta più comoda, ma certamente non si è comportato da padre.

Tra Curro e Angela sta nascendo un'amicizia speciale

Nelle puntate in onda in Italia, Curro si sta legando sempre di più ad Angela, la figlia di Leocadia. La loro conoscenza non è partita con il piede giusto, tanto che Curro all'inizio non sopportava la presenza della ragazza. A Jana, il ragazzo ha confidato che Angela è saccente e viziata, ma in realtà i due hanno molte più cose in comune di quanto immaginano. L'occasione per conoscersi meglio è stata la festa dei conti: qui, Angela si è aperta con Curro e gli ha raccontato del difficile rapporto con Leocadia. Il ragazzo ha compreso lo stato d'animo di Angela e le ha detto che lui è cresciuto nella mancanza di sua madre Eugenia perché si trova in una clinica psichiatrica. Tra Curro e Angela c'è stato un abbraccio molto sentito che ha lasciato intendere che tra i due sta nascendo qualcosa di importante.