Alonso convocherà la famiglia per un annuncio che stupirà tutti nelle prossime puntate de La Promessa: "Curro lavorerà per noi al palazzo come valletto".

Le anticipazioni rivelano che Curro lascerà La Promessa e i suoi privilegi perché Alonso sarà costretto a ripudiarlo. Il ragazzo, però, pur di continuare a vivere al palazzo e indagare sulla morte di Jana, si farà assumere come valletto. Il marchese non potrà dire di no a suo figlio, anche se correrà un grosso rischio: nessuno potrà sapere che Curro è tornato.

Curro non sarà più un nobile

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tutto cambierà dopo la morte di Jana.

Cruz dovrà lasciare il palazzo perché sarà accusata del delitto di sua nuora e perderà la stima di Alonso e Manuel. I cambiamenti, però, non ci saranno soltanto per la marchesa, perché la crisi dei De Lujan non si placherà e continuerà a peggiorare a causa degli scandali. Il re non potrà certo restare indifferente all'arresto della marchesa e alla notizia che Curro è il figlio illegittimo di Alonso. Con una lettera, il sovrano ammonirà Alonso e si dirà pronto a revocare la baronia di Curro e il marchesato De Lujan. Per il marchese sarà un duro colpo, ma accanto a lui ci sarà Leocadia che lo aiuterà ad affrontare al meglio la situazione. La donna ridimensionerà il tutto, sottolineando che si tratta di un ammonimento e non di una decisione e gli farà notare che si può ancora rimediare.

Leocadia spiegherà ad Alonso che bisognerà liberarsi dallo scandalo e l'unico modo per farlo sarà ripudiare Curro. Il marchese dovrà prendere la decisione più difficile della sua vita, ma alla fine sentirà di non avere altra scelta. Alonso, in lacrime, abbraccerà Curro e gli dirà che deve andare via dal palazzo. L'uomo spiegherà a suo figlio che sta per perdere il marchesato e deve necessariamente ripudiarlo. Curro accetterà a malincuore la decisione di suo padre e andrà via da La Promessa senza salutare nessuno. Non sapendo dove andare, il ragazzo si sistemerà in una pensione e andrà a trovare Ramona per raccontarle gli ultimi avvenimenti.

La nuova vita di Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro spiegherà a Ramona di aver perso ogni privilegio e di non avere più una famiglia su cui poter contare.

La donna criticherà aspramente Alonso dicendo che ha preso la decisione più comoda, ma Curro lo difenderà perché comprenderà le ragioni di suo padre. Il signorino, inoltre, dirà a Ramona che è convinto dell'innocenza di Cruz e che scoprirà il vero assassino di Jana. Il ragazzo avrà già un piano, ma chiederà a Ramona di giurargli che se gli dovesse succedere qualcosa lei provvederà a far pagare all'assassino il prezzo dei suoi errori. Deciso a fare chiarezza sulla morte di sua sorella, Curro deciderà di tornare a La Promessa con un nuovo piano. Il ragazzo busserà alla porta di Romulo chiedendogli di assumerlo come valletto. Il maggiordomo esiterà, soprattutto perché Alonso è stato chiaro: Curro non può più mettere piede al palazzo.

Alla fine, per, il suo grido di aiuto sarà ascoltato e Alonso sorprenderà tutta la famiglia a cena. Dopo aver riunito i suoi cari, il marchese farà un annuncio: "Curro lavorerà per noi al palazzo come valletto". Il ragazzo si presenterà a tutti con un certo imbarazzo, nello stupore generale. Quando sarà da sola con Alonso, Leocadia si dirà contraria al ritorno di Curro perché se il re dovesse scoprirlo il marchesato sarebbe perso per sempre.

Curro e Leocadia sempre più vicini

Nelle puntate in onda in Italia, Curro ha appena conosciuto il nuovo fidanzato di Martina. Per lui è stata una doccia fredda perché non si aspettava che la ragazza si rifacesse una vita così presto e senza parlarne prima con lui.

Curro, tuttavia, ha un nuovo amore all'orizzonte: Angela, la figlia di Leocadia, è sempre più vicina a lui. Dopo un periodo di antipatia reciproca, infatti, i due ragazzi hanno scoperto di avere molte affinità e ormai sembra solo una questione di tempo tra loro. Per Curro è un momento abbastanza sereno e non immagina minimamente che un giorno dovrà rinunciare a tutto quello che ha.