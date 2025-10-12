Alonso rifiuterà di seppellire Jana nella tomba di famiglia nelle prossime puntate de La Promessa: per Manuel sarà l'ennesimo dolore.

Le anticipazioni rivelano che Alonso riceverà un monito da parte del re che metterà in discussione il suo marchesato. Per rimediare, il padre di Manuel escluderà Jana dalla tomba di famiglia e spiegherà che suo figlio sposando una cameriera ha provocato uno scandalo che potrebbe distruggere tutto l'impero da lui costruito negli anni. Manuel in lacrime si sfogherà con Maria che cercherà di consolarlo, facendogli notare che molto probabilmente Jana non avrebbe gradito essere sepolta con i nobili.

La lettera del re metterà a rischio il marchesato di Alonso

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che la morte di Jana stravolgerà la vita De Lujan e lascerà una frattura profonda tra Manuel e la sua famiglia. Le indagini porteranno all'arresto di Cruz, che poco prima di entrare in carcere, urlerà ancora una volta la sua innocenza. La delusione sarà grande, anche per Alonso, che non avrebbe mai immaginato che sua moglie potesse commettere un simile delitto.

Subito dopo l'arresto di Cruz, Alonso riceverà una lettera da parte del re che lo farà sprofondare: "Io perderò il marchesato e Curro la baronia", dirà a Leocadia che sarà pronta a sostenerlo. Dopo attimi di panico, l'amica inviterà il marchese a ragionare sulle parole scritte nella lettera.

Gli farà notare che si tratta di un monito e non di una vera e propria decisione. Leocadia spiegherà a Alonso che potrà rimediare evitando ulteriori scandali e dimostrando di non essere responsabile di quelli appena scoppiati. Il marchese non avrà intenzione di perdere tutto e sarà molto duro con Manuel, il quale riceverà da suo padre l'ennesima delusione: Jana non potrà essere seppellita nella tomba di famiglia. Per il marchesino sarà una decisione insostenibile: "Mia madre ha sparato a Jana, ma tu mi hai dato il colpo finale", dirà il ragazzo a suo padre, che dispiaciuto gli spiegherà il motivo della sua scelta.

Il duro scontro tra Manuel e Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso e Manuel avranno uno scontro durissimo.

Il marchesino non potrà tollerare che sua moglie sia esclusa dalla tomba di famiglia: "Aveva in grembo mio figlio", dirà in lacrime. Alonso, però, non cambierà idea e spiegherà a suo figlio che Curro rischia di perdere la baronia e lui il marchesato. "Curro è il mio figlio illegittimo", aggiungerà, "E tu hai voluto sposare una cameriera".

Manuel in preda alla rabbia farà presente a suo padre che a lui non importa né del marchesato né della baronia, ma solo che sua moglie abbia una degna sepoltura. Tremendamente deluso dall'uomo che lo ha messo al mondo, il marchesino si sfogherà in lacrime con Maria raccontandole cosa è appena successo. La ragazza ricorderà commossa Jana e consolerà Manuel facendogli vedere le cose da un'altra prospettiva.

Maria ricorderà al marchesino che Jana non aveva alcun interesse di stare con i nobili e che sicuramente preferirebbe una sepoltura più semplice lontana da coloro che quando era ancora in vita non l'hanno mai accettata.

L'arrivo di un nipotino non ha entusiasmato Cruz e Alonso

Nelle puntate in onda in Italia, Jana e Manuel hanno appena annunciato l'arrivo di un piccolo De Lujan. La reazione del marchesi non è stata affatto quella che i due sposini si aspettavano: "Questa è una vergogna", ha detto Alonso. Cruz e suo marito, infatti, non hanno potuto accettare l'idea che Jana e Manuel abbiano concepito il bambino prima delle nozze. Il matrimonio, quindi, non ha risolto alcuna divergenza in famiglia.

Per Cruz, Jana resta sempre una ex cameriera e non perde occasione per umiliarla appena può restare da sola con lei. Manuel è convinto che l'amore possa vincere su tutto, ma la realtà è ben diversa. Alonso in passato si è dimostrato più morbido di sua moglie, ma quando ha capito che lo scandalo delle nozze sta causando una crisi senza precedenti ha cambiato idea. Il marchese, infatti, non ha più nessuno con cui fare affari e non sa come risolvere i suoi problemi economici.