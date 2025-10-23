Ayala manderà una lettera inquietante ad Alonso nelle prossime puntate de La Promessa: oltre alle condoglianze per la morte di Jana, aggiungerà di non essersi dimenticato di Lorenzo.

Le anticipazioni rivelano che, dopo mesi di silenzio, Ayala tornerà a farsi vivo. Con un tono mellifluo che non gli appartiene, il conte si dirà dispiaciuto per le disgrazie che hanno colpito la famiglia. Alonso confiderà a Lorenzo di essere preoccupato.

I cambiamenti dopo la morte di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo De Lujan arriverà una lettera da parte di Ayala che lascerà tutti perplessi.

Tutto avrà inizio con la morte di Jana e l'arresto di Cruz che, pur urlando la sua innocenza, finirà in prigione. Questi due eventi cambieranno per sempre le vite dei protagonisti: Manuel deciderà di lasciare per un po' la tenuta e Curro sarà ripudiato e mandato via dal palazzo. Il ragazzo si sentirà perduto senza casa e senza famiglia, ma presto Alonso annuncerà il suo ritorno come valletto. Il marchese vivrà un periodo terribile anche economicamente, ma potrà contare sull'aiuto di Leocadia. Quest'ultima offrirà il suo sostegno per mandare avanti la tenuta e questo le permetterà di guadagnare potere anche sulle regole del palazzo. Maria soffrirà moltissimo per la perdita di Jana e non riuscirà a tornare la ragazza allegra e chiacchierona di un tempo.

A peggiorare la sua situazione sarà Petra che non perderà occasione per rimproverarla a causa delle sue tante distrazioni. Lorenzo continuerà a essere ambiguo e cinico, ma continuerà a stare accanto ad Alonso con i suoi consigli. In questa atmosfera tesa, il marchese e suo cognato avranno un altro grosso dubbio da sciogliere perché Ayala tornerà a farsi vivo.

Alonso sarà preoccupato per le parole di Ayala

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso riceverà una lettera da parte di Ayala e spiegherà a Lorenzo le sue perplessità. Il conte scriverà poche righe per porgere le sue condoglianze per la morte di Jana, ma non si limiterà solo a questo. Nel messaggio, Ayala aggiungerà che gli dispiace per l'arresto di Cruz e il suo sentimentalismo darà da pensare ad Alonso.

"È inquietante", dirà il marchese a Lorenzo, "Non riconosco Ayala". L'uomo, inoltre, informerà suo cognato anche del fatto che il conte ha anche scritto: "Di' al mio caro Capitano che non mi sono dimenticato di lui". Tutto questo avrà il suono di una minaccia, ma Lorenzo minimizzerà dicendo ad Alonso di non preoccuparsi.

Che fine ha fatto Ayala e perché non è più a La Promessa?

Ayala è stato protagonista nella scorsa stagione de La Promessa. In un primo momento ha confidato a Petra di essere tornato per vendicare la morte del loro figlio, ma poi ha cambiato all'improvviso i suoi piani. Ayala ha intrecciato una relazione con Margarita, la madre di Martina, e ha fatto di tutto per portarla all'altare.

Pur di sposare la donna, Ayala ha inscenato un avvelenamento e ha fatto in modo che Martina fosse incolpata del grave reato. La ragazza che da sempre si era opposta alla storia d'amore di sua madre è finita in sanatorio e ha passato un periodo terribile. La vera natura di Ayala è stata scoperta solo dopo molto tempo e a un passo dalle nozze con Margarita. Grazie all'aiuto di Petra e Lorenzo, Martina ha potuto dimostrare la sua innocenza e ha anche ottenuto le prove della messa in scena di Ayala. Alonso non ha potuto tollerare una simile cattiveria e ha cacciato il conte in malo modo, minacciando di denunciarlo se fosse tornato. Ayala è andato via dal palazzo giurando vendetta e da allora è sparito dalla circolazione.