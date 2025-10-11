Petra si vendicherà di Cruz voltandole le spalle nel momento più tragico nelle prossime puntate de La Promessa. "Di' che hai tolto la vita a Jana", dirà la marchesa, "Ti coprirò d'oro".

Le anticipazioni rivelano che Petra non avrà alcuna intenzione di assumersi la colpa di un omicidio per salvare la marchesa. La governante rifiuterà di aiutare Cruz e le dirà che finalmente è arrivato il momento di pagare anche per la morte di suo figlio Feliciano. "Ho aspettato a lungo questo momento", dirà Petra in lacrime, "Ora serviti da sola, in carcere non ci sono serve".

L'addio di Jana e le indagini di Burdina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz sprofonderà proprio come aveva progettato Leocadia. Tutto avrà inizio quando Jana verrà ferita da un colpo di arma da fuoco e perderà la vita nel giro di pochi giorni. La disperazione travolgerà tutti gli abitanti del palazzo, i nobili e la servitù, ma non si potrà ignorare un fatto così grave. Il sergente Burdina si occuperà del caso e, visti i pessimi rapporti tra Cruz e Jana, la prima sospettata sarà la marchesa. Per evitare che la donna possa inquinare le prove, il sergente la rinchiuderà in una stanza, anche se lei si dichiarerà innocente. Cruz non potrà contare sull'appoggio di nessuno, perché sarà impossibile pensare che non sia stata lei a togliere la vita a Jana.

La sera prima del delitto, la ragazza aveva minacciato di rivolgersi alla Guardia Civil per fare chiarezza sulla morte di sua madre, quindi sembrerà chiaro che Cruz abbia agito per proteggere il suo segreto. Curro non riuscirà a pensare di aver perso la sorella e sfogherà tutta la sua rabbia contro Cruz, tanto che sarà sul punto di toglierle la vita con le sue stesse mani. Il ragazzo si fermerà un attimo prima della tragedia, certo che la giustizia farà il suo corso. Prima della cerimonia funebre, Petra andrà nella stanza di Cruz che la implorerà: "Di' che sei stata tu a ucciderla, ti prometto che diventerai ricca, ti coprirò d'oro". La governante, però, non se la sentirà di privarsi della sua libertà per la marchesa, nonostante anni di fedeltà assoluta.

La rivincita di Petra e la rovina di Cruz

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra riconoscerà l'innocenza di Cruz ma si rifiuterà di aiutarla. La governante le volterà le spalle proprio nel momento del bisogno, ma avrà una spiegazione per tutto questo. "Ho aspettato a lungo questo momento", dirà in lacrime Petra, "Ho passato tante notti con il mio dolore". Cruz non riuscirà a capire e chiederà ancora il motivo di questo voltafaccia. "Il mio Feliciano, Cruz", dirà Petra alla marchesa, che piangendo le dirà che è stato un incidente. "Questo è l'unico modo che ho per fare giustizia per lui", affermerà la governante, lasciando Cruz senza più nessuno di cui potersi fidare. Petra andrà via e indicherà alla marchesa il tè: "Serviti da sola, non ci sono serve in carcere".

Cruz scoppierà a piangere, certa di aver perso l'ultima persona di cui poteva fidarsi.

La vendetta è un piatto che va servito freddo?

Nelle puntate in onda in Italia, Petra è diventata la governante de La Promessa dopo anni di servizio come assistente personale di Cruz. Tra la marchesa e Petra c'è sempre stato un rapporto speciale e di totale fiducia, ma tutto si è incrinato con la morte di Feliciano. Il figlio di Petra è stato raggiunto da un proiettile che avrebbe dovuto uccidere solo Curro secondo i piani di Cruz. Dopo questo triste evento, il signorino è stato curato al meglio, mentre Feliciano è stato operato in ritardo e senza alcuna premura, tanto che ha contratto un'infezione fatale. Quel giorno, Petra ha giurato vendetta a Cruz, anche se ha continuato a lavorare normalmente per lei. La governante ha atteso a lungo, ma alla fine troverà il modo di far soffrire la marchesa e farle pagare anche la morte del suo Feliciano.