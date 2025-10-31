Maria comunicherà a Pia la sua decisione nelle prossime puntate de La Promessa: "Non posso tenere il bambino". Le anticipazioni rivelano che Maria sarà troppo preoccupata per il suo futuro e si confiderà con Pia e don Samuel. Entrambi le chiederanno di riflettere bene sulla sua gravidanza, ma alla fine Maria deciderà di abortire.

La confessione di Maria a don Samuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria scoprirà di essere incinta e questo la manderà in crisi. In un primo momento, la ragazza terrà nascosto il suo segreto a tutti, ma don Samuel si accorgerà che qualcosa di importante è successo nella sua vita.

La ragazza, messa alle strette per il suo atteggiamento sfuggente, confesserà a parroco di aspettare un bambino. Don Samuel sarà sorpreso, anche perché tra lui e la ragazza non ci sarà mai niente di più di un bacio. Maria, a quel punto, gli racconterà che il padre del bambino è un suo vecchio conoscente. La giovane spiegherà che si trovava in un momento molto triste e per svagarsi è andata ad una festa di paese. Maria spiegherà che, dopo aver bevuto qualche bicchiere, si è lasciata andare ad un ballo con un suo amico ed è scoppiata la passione. La ragazza sarà profondamente pentita e soprattutto avrà molta paura per il suo futuro. A starle accanto in questo momento delicato sarà Pia che, come lei, ha avuto un figlio senza marito e quindi la comprenderà molto bene.

La donna accompagnerà la ragazza dall'ostetrica, ma per Maria sarà molto difficile prendere una decisione.

Pia e don Samuel non faranno cambiare idea a Maria

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria parlerà ancora con don Samuel che le chiederà di essere meno severa con se stessa. Il parroco ricorderà che sono umani e tutti possono sbagliare, ma Maria continuerà ad essere preoccupata. "Merito un castigo", dirà la ragazza a don Samuel che, però, le risponderà che lei è una ragazza meravigliosa e avrà un futuro meraviglioso. Il prete preciserà che, qualsiasi cosa accada, lui ci sarà sempre per Maria che lo ringrazierà per le sue parole. Pia inviterà la ragazza a riflettere bene sulla sua scelta, perché, in un modo o nell'altro, le cambierà la vita.

"Essere madre è la cosa più bella del mondo", dirà Pia ma la giovane cameriera si prenderà ancora del tempo per decidere. Dopo qualche giorno, Maria comunicherà la sua scelta a Pia, in lacrime: "Non voglio tenere il bambino, non posso". La donna sarà molto dispiaciuta per la ragazza e non potrà fare altro che abbracciarla. Maria spiegherà che non ha i mezzi per sostenere un figlio e non può offrirle una vita degna: "Non posso", ripeterà.

La relazione tra Maria e don Samuel

Nelle puntate in onda in Italia, Maria si è innamorata di don Samuel. La ragazza ha provato a reprimere i suoi sentimenti, ma non ci è riuscita. Il parroco si è lasciato andare ad un bacio con Maria e, pur riconoscendo che è un errore, i loro incontri si sono ripetuti diverse volte.

Don Samuel ha anche tentato di lasciare il palazzo per mettere fine a questa relazione, ma Cruz gli ha chiesto di restare. I due, adesso, sono solo buoni amici, ma il legame speciale è evidente e i sentimenti restano da parte di entrambi.