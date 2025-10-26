Maria scriverà una lettera di addio e sarà pronta a lasciare La Promessa nelle prossime puntate: la sofferenza per il lutto di Jana sarà troppo grande da sopportare per lei.

Le anticipazioni rivelano che Maria non sarà più la stessa e non riuscirà neanche a svolgere come prima il suo lavoro. La cameriera rischierà il licenziamento ma don Samuel scongiurerà questo pericolo perché convincerà Petra a tenere la ragazza. Maria, però, si accorgerà che stare al palazzo non fa altro che ricordarle Jana.

La grande sofferenza di Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria non sarà più la stessa dopo la morte di Jana.

Per la ragazza, perdere la sua migliore amica sarà un lutto troppo doloroso per tornare alla vita di prima. La ragazza sorridente e chiacchierona di un tempo lascerà il posto alla tristezza e Maria non farà altro che piangere e pensare a Jana, anche dopo molti giorni dal suo funerale. L'atteggiamento della cameriera farà infervorare Petra che più di una volta la rimprovererà, ma le cose non cambieranno. Maria continuerà a difendere il suo diritto di soffrire e terrà testa alla governante al punto che Petra arriverà a licenziarla. La decisione della donna non farà un grande effetto su Maria, anche perché la cameriera si renderà conto che forse sarebbe meglio cambiare aria, ma mobiliterà tutta la servitù.

Romulo inviterà la ragazza a combattere per il suo posto di lavoro e don Samuel si esporrà in prima persona per far cambiare idea a Petra. Il prete farà un discorso molto convincente alla governante e le ricorderà che lei è una donna cristiana. Don Samuel dirà a Petra che Maria sta male per Jana e lei gli risponderà per le rime, dicendogli che non è l'unica ad aver avuto un lutto. La governante preciserà che ha bisogno di persone valide sul lavoro e Maria non fa nulla per impegnarsi.

Don Samuel convincerà Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, don Samuel riuscirà a convincere Petra facendo leva sulla sua religiosità. La governante non licenzierà Maria ma le chiederà di darsi da fare come un tempo.

La ragazza resterà al palazzo, ma la sua sofferenza non finirà e inizierà ad essere scontrosa anche con i suoi colleghi. Don Samuel proverà più volte a parlare con Maria per farla sfogare ma lei gli dirà che lui non fa altro che peggiorare la situazione, visti i sentimenti che prova. Per qualche settimana, la ragazza proverà ad andare avanti tra alti e bassi, ma alla fine no ne potrà più e penserà che solo allontanandosi dal palazzo potrà superare il lutto. Senza dire niente a nessuno, Maria si siederà alla scrivania e in lacrime affiderà alla penna le sue emozioni, con una lettera di addio rivolta a Romulo. In poche righe, la ragazza ringrazierà il maggiordomo per tutto quello che le ha insegnato nei suoi anni di servizio.

"Non riesco a superare il dolore", scriverà Maria, "E non voglio contagiare gli altri con la mia tristezza o rallentare il lavoro". La ragazza spiegherà che l'unica soluzione è partire e lasciare La Promessa e concluderà la lettera chiedendo a Romulo di salutare tutti i suoi amici e dire loro che li ha amati molto.

La grande positività e forza di Maria

Nelle puntate in onda in Italia, Maria è una delle cameriere più allegre del palazzo. La giovane al momento è innamorata di don Samuel e nonostante sappia che si tratta di una storia impossibile non perde mai il buon umore. L'amicizia con Jana, nata appena la ragazza è giunta a La Promessa, è indispensabile per Maria, che con lei ha condiviso gioie e dolori.

Oltre al buon umore, a caratterizzare la cameriera c'è anche una grande forza: spesso Maria è l'unica a tenere testa a Petra ed è stata lei a dare il via al primo sciopero della servitù al palazzo. L'evoluzione di questo personaggio nel tempo, quindi, sarà notevole: dopo la perdita della sua amica Maria non sarà più la stessa.