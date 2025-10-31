Petra si darà alla beneficienza e sarà molto dolce con Alicia nelle prossime puntate de La Promessa: alla donna del rifugio, la governante regalerà il bracciale di Feliciano.

Le anticipazioni rivelano che Petra si priverà dell'oggetto più caro per lei e lo donerà a una donna che non parla con nessuno. Grazie alla dolcezza di Petra, Alicia abbasserà le difese e le rivolgerà la parola. Questo sarà un grande traguardo e don Samuel sarà molto sorpreso dal lato più umano della governante.

Don Samuel cambierà Petra?

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un inaspettato cambiamento in Petra nelle prossime puntate.

La severa governante, infatti, dimostrerà di avere un cuore tenero e tutto questo avverrà grazie a don Samuel. Tutto avrà inizio in un periodo drammatico per la servitù che dovrà superare la morte di Jana. A soffrire maggiormente della tragedia sarà Maria che non riuscirà proprio ad andare avanti e questo si ripercuoterà sul lavoro. La cameriera sarà distratta e soprattutto piangerà molto spesso per Jana. Petra non farà altro che rimproverare duramente Maria e non dimostrerà la minima sensibilità nei suoi confronti. Dopo alcuni giorni di avvertimenti, la governante prenderà una decisione drastica: licenziare la cameriera. Maria non sembrerà neanche molto interessata a tenere il suo posto al palazzo in cui tutto le ricorda la sua amica.

A salvare la situazione penserà don Samuel che aiuterà Maria ricordando a Petra che è una cristiana e dovrebbe avere molta più comprensione verso li prossimo. La governante tornerà sui suoi passi e Maria resterà a La Promessa, ma i cambiamenti non si limiteranno a questo. Petra, infatti, riuscirà a creare con don Samuel un rapporto profondo e lui diventerà il suo più caro confidente. Il parroco ascolterà tutti gli sfoghi della governante e la inviterà ad impegnarsi di più nel rapporto con gli altri.

Alicia colpirà l'attenzione di Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra si recherà con don Samuel al rifugio per aiutare i poveri. Oltre a distribuire il pane alla gente, la governante farà un gesto che nessuno avrebbe immaginato.

Petra sarà colpita da Alicia una donna silenziosa e umile che non parla con nessuno. Dopo essersi avvicinata a lei con dolcezza, le porgerà una mela: "Questa è per te", dirà. La donna la prenderà ma continuerà a tenere lo sguardo basso, senza rivolgerle la parola. Petra sarà particolarmente affascinata da lei, tanto che pochi giorni dopo tornerà. La governante saluterà Alicia e le donerà qualcosa di molto importante per lei: il bracciale del suo amato Feliciano. "Questo è un regalo per te" dirà Petra "apparteneva a mio figlio e lo considero un tesoro". La governante continuerà a parlare: "Non so niente di te, ma se sei qui hai avuto un passato difficile e questo bracciale ti ricorderà che la tua sofferenza passerà".

Petra, inoltre, citerà la parabola del seminatore, dicendo ad Alicia che, per lei, rappresenta il terreno fertile. Alicia non proferirà parola, ma quando Petra andrà via la sorprenderà con un "Grazie". Don Samuel sarà molto colpito dalla grande capacità comunicativa di Petra che riuscirà a far parlare la donna e si congratulerà con lei.

Petra ha mostrato un po' di dolcezza solo con Santos

Nelle puntate in onda in Italia, Petra è molto severa con i suoi colleghi e nessuno di loro la sopporta. L'unico a considerarla con affetto è Santos che in lei vede quella figura materna che gli è sempre mancata. Petra con il ragazzo è molto premurosa perché Santos le ricorda Feliciano, avendo la sua stessa età.

La governante ha fatto di tutto per aiutare Santos a ritrovare sua madre e ha coinvolto anche Cruz in queste indagini. Con il resto della servitù, però, Petra non mostra alcuna comprensione e pretende solo che tutti lavorino al meglio.