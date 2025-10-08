Il medico avrà una diagnosi terribile per Petra nelle prossime puntate de La Promessa. "Non c'è cura, Petra morirà", dirà a don Samuel dopo aver visitato la governante.

Le anticipazioni rivelano che Petra soffrirà per forti dolori e per lei non ci sarà speranza perché il medico appurerà che si tratta di tetano. Quando il parroco darà la notizia in cucina, tutti saranno sconvolti al pensiero che la governante possa non sopravvivere.

La malattia di Petra spaventerà tutti

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Petra lotterà tra la vita e la morte.

Dopo diversi malori, la salute della governante avrà un crollo improvviso, che farà preoccupare tutti. Petra farà fatica persino a bere e quando non si presenterà al lavoro si penserà al peggio. Nessuno della servitù avrà il coraggio di controllare se Petra sia ancora in vita e alla fine Samuel si assumerà questo gravoso compito. Il parroco busserà alla sua porta, ma non riceverà risposta ed entrerà per capire cosa stia succedendo. Don Samuel troverà Petra priva di sensi nel suo letto, ma dal polso riuscirà a sentire ancora un flebile battito, che non spegnerà del tutto le speranze. Le condizioni di Petra, però, saranno molto preoccupanti: avrà un filo di voce e un terribile dolore che non le permetterà neanche di muoversi.

Il medico tornerà per una nuova visita e questa volta i sintomi di Petra permetteranno di arrivare a una diagnosi terribile: ha contratto il tetano. Il dottore spiegherà a don Samuel che, pur avendo capito di cosa soffre la governante, non può fare niente per lei: la malattia è mortale. La sofferenza di Petra sarà indescrivibile e il parroco si sentirà impotente.

Le condizioni disperate di Petra e la grande sofferenza

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos mostrerà al medico l'attrezzo da giardino che probabilmente ha scatenato l'infezione e non ci saranno più dubbi. "Siamo arrivati troppo tardi", dirà il medico, "Non c'è cura, Petra morirà". Don Samuel darà la terribile notizia in cucina e sarà una doccia fredda per tutti.

Il parroco spiegherà che il mal di schiena della governante era uno dei sintomi dell'infezione, ma è stato impossibile diagnosticare prima la sua malattia, ormai a uno stadio avanzato. Alla parola "tetano", tutti i camerieri tremeranno, perché si renderanno conto che non c'è speranza.

Il lato più fragile di Petra

Petra è stata la governante de La Promessa per molto tempo e prima di diventarlo è stata l'assistente personale di Cruz. La donna non è mai stata molto simpatica ai camerieri che in lei hanno sempre visto la severità e la cattiveria. In alcuni momenti della sua vita, però, Petra ha mostrato il suo lato più fragile, in particolare a Teresa. La donna, infatti, ha ritrovato suo figlio Feliciano dopo molti anni e ha stretto con lui un legame molto forte.

Il ragazzo si è fidanzato con Teresa, ma a un passo dalle nozze è morto per una grave infezione in seguito a un intervento. Per Petra è stata una grande sofferenza e in questa situazione la donna si è mostrata in tutta la sua fragilità.