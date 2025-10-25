Vera darà una pessima notizia a Pia al suo ritorno a La Promessa nelle prossime puntate: "Dieguito è sparito", dirà la ragazza gettando nella disperazione la donna.

Le anticipazioni rivelano che Vera andrà in paese e scoprirà che il piccolo Dieguito è scomparso mentre giocava in giardino. Pia sarà terrorizzata all'idea di perdere suo figlio a causa delle indagini con Curro sulla morte di Jana. Appena i due inizieranno a farsi domande sull'assassino, infatti, Curro subirà un attentato e il medico che si occupava della ragazza morirà. La paura passerà quando al palazzo arriverà Ana con in braccio il bambino, dicendo di averlo ritrovato per caso.

Pia ringrazierà di cuore la sua rivale, ma la servitù avrà molti dubbi sulla vicenda.

Curro e Pia convinti dell'innocenza di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Pia e Curro saranno sempre più uniti dopo la morte di Jana. A pagare per il delitto sarà Cruz che finirà in prigione pur urlando la sua innocenza. In un primo momento tutti saranno convinti che la marchesa ha fatto fuori sua nuora, anche perché i loro rapporti pessimi non erano un segreto. Presto, però, Curro avrà il forte sospetto che l'assassino di sua sorella sia ancora al palazzo. Il giovane non potrà fare a meno di pensare che Jana, dopo giorni difficili a causa del proiettile che l'aveva colpita, era fuori pericolo.

Curro ricorderà che Jana è peggiorata all'improvviso e certamente per mano di qualcuno. Il ragazzo, inoltre, non potrà ignorare un particolare importante: quando Jana è peggiorata, Cruz era stata rinchiusa in una stanza da Burdina quindi non può essere lei l'assassina. Il ragazzo parlerà dei suoi dubbi al medico che morirà a distanza di pochi giorni e questo renderà tutto ancora più sospetto. Il giovane Curro dovrà lasciare il palazzo perché Alonso lo ripudierà e la sua unica possibilità di rientrare a La Promessa e far luce sulla morte di Jana sarà lavorare come valletto. Il ritorno di Curro farà storcere il naso a Lorenzo che non perderà occasione per umiliarlo. Il Capitano è coinvolto nella morte di Jana?

Tutto farebbe pensare di sì, visto che a pochi giorni dal suo ritorno Curro subirà un grave incidente a cavallo che metterà a rischio la sua vita. Il ragazzo, abile fantino, si renderà conto che qualcuno ha tagliato le redini del suo cavallo e capirà che potrebbe fare la fine del medico. L'unica di cui Curro si fiderà resterà Pia.

Pia abbasserà le difese con Ana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro confiderà a Pia che qualcuno vuole ucciderlo. Il ragazzo chiederà alla donna di aiutarlo a fare chiarezza sulla morte di Jana, ma la metterà anche in guardia sui pericoli a cui questo potrebbe portare. Pia prometterà che farà di tutto per scoprire la verità, ma poco dopo anche lei sarà protagonista di un grave episodio.

Tutto avrà inizio quando Vera si recherà a Lujan per delle commissioni e approfitterà dell'occasione per andare a trovare il piccolo Dieguito e portargli un regalino. La ragazza mancherà tutto il giorno e la sera i suoi colleghi inizieranno a preoccuparsi per il suo ritardo.

Quando Vera arriverà avrà una pessima notizia: "Dieguito è sparito", dirà. Pia ascolterà la conversazione e sarà a dir poco disperata al pensiero che qualcuno possa aver fatto del male a suo figlio per vendicarsi di lei. La donna, in lacrime, chiederà a Romulo di andare subito a Lujan a cercare il bambino. Vera spiegherà a Pia che tutta la cittadina si è mobilitata per cercare il bambino che è sparito in un attimo di distrazione, mentre giocava in giardino.

La tensione sarà altissima e quando la governante sarà sul punto di lasciare il palazzo comparirà Ana con in braccio il piccolo Dieguito. La gioia sarà incontenibile per Pia che dopo aver abbracciato e baciato il suo bambino ringrazierà di cuore Ana. "Ti devo la vita di mio figlio", dirà Pia commossa alla sua rivale. Tra le due donne, tutte le incomprensioni sembreranno sparite nel nulla. Il fatto c he Dieguito sia stato trovato proprio da Ana, però, desterà non pochi sospetti nella servitù.

Pia sta attraversando un momento difficile

Nelle puntate in onda in Italia, Pia vive da molti anni separata dal suo bambino. A prendersi cura di lui è Bena, la figlia del mugnaio, perché Cruz non ha mai permesso che madre e figlio vivessero al suo palazzo.

La marchesa ha accettato che Pia continuasse a lavorare per lei solo senza il bambino. Nonostante tutto, la governante sa che Dieguito è in buone mani e quindi è tranquilla e serena. A preoccupare Pia in questo periodo è il campo sentimentale, perché Ricardo le ha confessato che potrebbe amare ancora Ana, sua moglie. La madre di Santos è arrivata al palazzo perché vuole chiarirsi con suo marito e questo ha causato una rottura tra Pia e Ricardo. Il maggiordomo, intanto, continua a essere molto confuso su quello che prova.