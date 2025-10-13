Angela consegnerà a Maria la lettera di rinuncia agli studi nelle puntate de La Promessa dal 20 al 26 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Angela chiederà alla cameriera di spedire la lettera di nascosto, perché Leocadia non deve sapere della sua decisione. Nel frattempo, la crisi dei De Lujan preoccuperà tutti, mentre Ricardo rifiuterà di confrontarsi con sua moglie e Pia lo lascerà.

La grave crisi dei De Lujan non si arresterà

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso sarà in forte difficoltà a causa della crisi economica che la sua famiglia sta attraversando.

Il marchese non sarà come risolvere il suo problema e le opportunità saranno poche: il duca di Carril gli proporrà un affare, ma sarebbe un grande rischio. Lorenzo, invece, si farà avanti con un prestito ma per Cruz e suo marito sarà molto difficile fidarsi. Alonso proporrà alla famiglia la vendita di alcuni terreni, mentre Catalina insisterà sul raddoppio delle coltivazioni. I De Lujan, insomma, faticheranno a restare a galla e Lorenzo avrà un'ultima soluzione: combinare il matrimonio tra Curro e la figlia di un duca. Il Capitano si assenterà per qualche giorno e la famiglia penserà sul da farsi. La crisi toccherà anche la servitù che a causa delle restrizioni sulla spesa dovrà accontentarsi di una dieta molto povera.

In tutto questo, Cruz dovrà tenere a bada anche le frecciatine di Leocadia che non perderà occasione per umiliarla. La marchesa non saprà proprio come sbarazzarsi dell'ospite indesiderata. Nel frattempo, Angela prenderà una decisione molto importante sul suo futuro. Senza considerare minimamente le imposizione di sua madre, la ragazza consegnerà a Maria una lettera che cambierà la sua vita. Angela raccomanderà alla cameriera di spedirla senza dire niente a nessuno e Maria si lascerà prendere inevitabilmente dalla curiosità.

Ricardo rifiuterà il confronto con sua moglie Ana

Nelle puntate de La Promessa dal 20 al 26 ottobre, Maria temerà di mettersi nei guai con la lettera di Angela e le chiederà se si tratti di qualcosa di pericoloso.

La figlia di Leocadia tranquillizzerà Maria e le spiegherà che si tratta semplicemente della sua rinuncia agli studi. Angela dirà a Maria che Leocadia non vuole che lei lasci l'università e per questo sta facendo tutto di nascosto. La cameriera chiederà ancora alla signorina come mai voglia lasciare l'università quando tante ragazze sognano di studiare. Angela sarà vaga e le dirà solo che ha buoni motivi, ma che glieli dirà un'altra volta. Non mancherà lo spazio riservato a Santos che sarà in piena crisi a causa dei suoi genitori. Il ragazzo chiederà un confronto tra lui, Ana e Ricardo per capire chi dei due mente. Il maggiordomo, però, rifiuterà categoricamente di rivedere sua moglie e questo aumenterà i sospetti su di lui.

Persino Pia inizierà a dubitare della buona fede di Ricardo, tanto che lo lascerà.

Il passato travagliato di Pia

Pia ha un passato molto difficile: dopo anni di abusi da parte del barone de Linaja, la donna ha accettato di sposare Gregorio, un collega che conosceva appena. L'uomo ha preso a cuore la storia di Pia, incinta dopo un abuso, e si è fatto carico della sua gravidanza dichiarandosi il padre del bambino. Subito dopo le nozze, però, Gregorio si è rivelato un uomo violento e cattivo e Pia ha vissuto un altro incubo. La donna si è liberata di suo marito solo quando ha rischiato di morire per mano sua e lui è finito in prigione. Dopo aver vissuto con un uomo terribile, Pia fa molta fatica a fidarsi degli altri.

Ricardo è arrivato nella sua vita per caso e l'amore tra loro è sbocciato dopo una bella amicizia. Ultimamente, però, Ricardo è stato accusato di essere stato un marito violento e questo fa molta paura a Pia.