Jana verrà umiliata da Alonso e Cruz nella puntata de La Promessa di giovedì 9 ottobre, quando la notizia della sua gravidanza non sarà accolta positivamente.

Le anticipazioni rivelano che Cruz andrà su tutte le furie, ma a sorprendere sarà la reazione di Alonso, che dirà: "È una vergogna". Ad appoggiare Cruz ci sarà anche Lorenzo, convinto che si tratti dell’ennesimo scandalo per la famiglia. Jana si sentirà mortificata e a difenderla interverranno soltanto Curro e Leocadia.

Manuel e Jana al settimo cielo per il figlio in arrivo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel e Jana torneranno dal viaggio di nozze e ci sarà una bella novità.

La giovane comunicherà a suo marito che presto avranno un figlio. Jana ammetterà che sapeva di essere incinta già prima del matrimonio e Manuel la rimprovererà per non averglielo detto prima, ma la felicità sarà più forte di tutto. Jana condividerà la sua gioia anche con le sue amiche e si preparerà a dare la bella notizia anche ai marchesi. Manuel e sua moglie aspetteranno la cena in cui tutta la famiglia sarà riunita per parlare del figlio in arrivo, ma non tutto andrà come sperato. Il marchesino prenderà la parola e con un grande sorriso annuncerà: "Jana è incinta". Curro e Leocadia saranno entusiasti per l'erede in arrivo, ma i volti di Cruz e Alonso non saranno affatto distesi. La marchesa andrà su tutte le furie: "Questa gravidanza risale a prima del matrimonio.

Non avete imparato niente da Catalina?". Manuel farà notare a sua madre che ormai lui e Jana sono sposati, quindi non c’è alcun problema. Cruz, però, non riuscirà a gioire e anche Alonso e Lorenzo saranno dalla sua parte. "Sarà l'ennesimo scandalo", dirà il Capitano e anche Alonso stupirà con la sua reazione: "È una vergogna".

Jana umiliata alla cena di famiglia

Nella puntata de La Promessa di giovedì 9 ottobre, Jana si sentirà per l'ennesima volta umiliata dalla famiglia di Manuel. Leocadia proverà a far ragionare Cruz, che però non si calmerà. "Il comportamento di Jana è indecente", dirà ad alta voce. Manuel chiederà rispetto per sua moglie, ma non servirà a niente perché Cruz continuerà a reputare Jana come una donna di facili costumi.

La giovane sposa sarà sul punto di alzarsi e andare via, ma Manuel la tratterrà. Dopo un'accesa discussione sarà Cruz ad andare via, ma Alonso continuerà a sostenere sua moglie. Il marchese farà notare a suo figlio che questo matrimonio sta rovinando la reputazione dei De Lujan.

Il viaggio di nozze speciale di Jana e Manuel

Nelle puntate precedenti, Jana e Manuel sono partiti per il viaggio di nozze. Senza meta, i due sposini hanno preso la macchina con l'intento di girare tutta la Spagna e visitare i castelli incontrati lungo il cammino. I piani di Manuel sono andati in fumo a causa di un guasto all'auto che li ha costretti a fermarsi in piena campagna. Qui i due sposi hanno ricevuto l'aiuto di Antonio, un vecchio cacciatore che ha ospitato Jana e Manuel a casa sua.

Nel frattempo, al palazzo è giunta una pessima notizia. Una rivista ha riportato le foto delle nozze titolando: "Il marchesino sposa una cameriera". Per Cruz è stata una batosta e la marchesa ha il sospetto che sia stata Jana a confidare le sue vere origini ai giornalisti. Cruz non immagina che a pugnalarla alle spalle è stata Leocadia e questo non è che l'inizio della sua vendetta.