Negli episodi de La Promessa in onda dal 12 al 18 ottobre, la famiglia de Lujan affronterà una grave crisi economica e Lorenzo proporrà un prestito importante, ma Alonso non saprà se accettare visto che in passato ha cercato di impossessarsi della tenuta.

Maria e Samuel, intanto, si lasceranno andare alla passione, mentre Jana penserà che Cruz stia nascondendo qualcosa dopo il suo rifiuto di aiutarla nella revisione dei conti della tenuta.

Petra dice a Cruz di fare attenzione a Leocadia

Curro presenzierà alla festa dei conti de Ballester e vedrà Martina in compagnia di Jacobo.

Intanto il duca di Carill fornirà il proprio aiuto alla sua famiglia, ma Vera continuerà a non avere alcuna fiducia nel padre in quanto lo riterrà una persona bugiarda. Petra, invece, inviterà Cruz a fare attenzione a Leocadia, visto che ha dimostrato di avere una certa influenza in società. Inoltre la stessa De Figueroa chiederà alla figlia di lasciare la tenuta, ma Angela non avrà voglia di ascoltarla e si ribellerà.

Nel frattempo Alonso si accorgerà che Lorenzo non ha mai difeso la famiglia de Lujan [VIDEO], ma che al contrario ha fatto di tutto per sparlare non appena ha avuto la possibilità. Il capitano si difenderà, affermando di aver parlato male di loro solo per capire i giudizi delle altre famiglie nobiliari.

In tutto questo, Maria faticherà a trattenere i sentimenti per Samuel ed alla fine i due si lasceranno andare alla passione, mentre Vera farà delle domande riguardo a Lola.

Ricardo e Santos litigano

Alonso e Manuel si confronteranno in merito all'eredità del palazzo di Cadiz che il ragazzo vorrebbe fosse dato a Catalina, ma Cruz manterrà la sua ferma contrarietà e rimprovererà il figlio di non avere ambizione. Intanto Lorenzo si offrirà per concedere un prestito importante alla famiglia de Lujan, ma Alonso rifletterà se accettarlo visto che in passato ha cercato di impossessarsi della tenuta e potrebbe approfittare della grave situazione.

Nel frattempo Ricardo e Santos si renderanno protagonisti di una accesa lite e Don Romulo interverrà per calmare il ragazzo.

In tutto questo, Angela invierà una lettera grazie all'aiuto di Maria, mentre Martina annuncerà a tutti che Jacobo sarà il suo futuro marito e questo genererà scompiglio a La Promessa.

Intanto Jana proporrà alla marchesa di occuparsi della revisione dei conti, ma Cruz rifiuterà ed Exposito penserà che voglia nascondere qualcosa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Jana e Manuel hanno scoperto che presto sarebbero diventati genitori. Alonso ha considerato la gravidanza una vergogna e i due giovani hanno potuto contare sulla vicinanza di Leocadia, la quale ha consigliato ai giovani di non badare ai commenti altrui.

Cruz, invece, ha temuto di essere finita al centro dei pettegolezzi della famiglie nobiliari, mentre Curro ha compreso di essere innamorato sia di Angela che di Martina.