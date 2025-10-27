Le anticipazioni de La Promessa annunciano l’arrivo di un misterioso telegramma a palazzo. Nelle puntate in onda da lunedì 3 a domenica 9 novembre alle 19:50 su Rete 4, Angela si introdurrà di nascosto nella camera di Cruz per rubare la corrispondenza della marchesa. Intanto, la famiglia De Lujan continuerà ad attraversare una grave crisi economica e i marchesi inganneranno Martina per impossessarsi delle sue quote della tenuta. Nel frattempo, Curro si recherà da Ramona per chiederle aiuto nel fare luce sugli oggetti rinvenuti nella stanza segreta.

Ricardo, invece, avrà un confronto con sua moglie Ana, dopo decenni di separazione.

Angela ruba un telegramma dalla stanza di Cruz

Angela scoprirà che è arrivato un telegramma indirizzato a Cruz e sospetterà che provenga dal capitano Lorenzo De La Mata. Decisa a fare luce sulla misteriosa missiva giunta alla marchesa, si intrufolerà di nascosto nella sua camera da letto, riuscendo a trovare il telegramma. Nel frattempo, proseguirà il confronto tra Ricardo e Ana, che riporteranno alla luce vecchie ferite del passato. I due coniugi racconteranno una mezza verità al loro figlio, assumendosi entrambi la responsabilità di quanto accaduto anni prima. La moglie del maggiordomo de La Promessa chiarirà la sua posizione: ha lasciato la casa coniugale per non far soffrire Santos.

Jana, invece, continuerà le indagini all’interno della stanza segreta, ma vivrà un momento di alta tensione quando le cadrà una lampada proprio mentre si renderà conto che, dall’altro lato della parete, c’è Cruz, che potrebbe scoprirla.

Alonso e Cruz ingannano Martina

Proseguirà la crisi economica della famiglia De Lujan, che getterà Cruz nello sconforto più totale. Alonso, intanto, pretenderà che Romulo fornisca la lista del personale di servizio per avviare i licenziamenti. Tuttavia, il maggiordomo si rifiuterà di eseguire l’ordine del marchese, offrendo invece i propri risparmi in prestito. Cruz, nel frattempo, convincerà suo marito a ordire un piano ai danni di Martina, con l’obiettivo di tornare in possesso delle quote della tenuta appartenenti alla loro nipote.

Martina, pur controvoglia, firmerà un accordo con i suoi zii. Intanto, Curro non si perderà d’animo e cercherà di fare luce sul passato di sua madre Dolores e sul periodo che quest’ultima ha trascorso nella stanza segreta. Curro si recherà da Ramona per chiederle di tornare in paese e verificare gli oggetti rinvenuti nella camera da letto presumibilmente utilizzata da sua madre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha scoperto di essere incinta

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha scoperto di essere incinta e ha comunicato la bella notizia a Manuel. Nel frattempo, Maria e Samuel hanno iniziato a essere sempre più vicini, mentre Lope, Vera, Teresa e Marcelo hanno proseguito le indagini sul passaggio segreto.

Anche Pia è stata coinvolta nella vicenda e, quando si è resa conto che i suoi colleghi avevano trovato alcune lettere scritte da una donna di nome Lola, ha subito ipotizzato che potesse trattarsi della madre di Jana. Pia ha quindi informato la moglie di Manuel, lasciandola sconvolta per il prezioso ritrovamento.