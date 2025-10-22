Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 27 ottobre a sabato 1 novembre su Rete 4 rivelano che Angela scoprirà che Lorenzo vuole combinare il matrimonio di Curro con una delle figlie dei duchi di Castrovejos.

Cruz, intanto, proverà a fare pace con Leocadia ma senza successo.

Lorenzo vuole far sposare Curro a una delle figlie del duca di Castrovejos

Teresa confesserà a Vera, Lope e Marcello di aver detto a Pia della camera segreta e di averle consegnato le lettere in cambio del suo silenzio. La donna si farà promettere che nessuno di loro indagherà sul passato dei loro datori di lavoro.

Allo stesso tempo, Jana informerà Pia che le lettere ritrovate sono della sua defunta madre Dolores. La donna e Teresa decideranno di ispezionare la stanza segreta nei minimi dettagli.

Cruz, intanto, racconterà a Martina che La promessa naviga in cattive acque. La donna suggerirà alla nipote di accertarsi della condizione economica della famiglia di Jacobo. La marchesa proporrà poi a Lorenzo di far sposare Curro con una figlia dei duchi di Castrovejos in cambio di una parte dei suoi averi. Il loro dialogo sarà udito da Angela.

Cruz cerca di riconciliarsi con Leocadia

Per ovviare alla crisi economica della tenuta Alonso vorrebbe vendere una parte dei terreni, mentre Catalina proporrà di aumentare le coltivazioni.

Il marito di Cruz, nel dubbio, prenderà un'altra scelta circa il futuro de La Promessa. Lorenzo accetterà di combinare le nozze di Curro con la figlia del duca di Castrovejos. Tutto questo porterà il capitano de La Mata per un po' di tempo lontano dalla tenuta.

Intanto Cruz proverà a fare pace con Leocadia, augurandosi che che lei abbandoni i suoi piani di vendetta. La servitù, nel frattempo, noterà che il cibo è diminuito a causa della crisi in cui è piombata la famiglia Lujan.

Infine Ricardo non riuscirà a parlare con Ana quando se la ritroverà alla tenuta dopo diverso tempo.

Lecoadia ha chiesto ad Angela di tornare in Svizzera

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a ottobre su Rete 4, Cruz ha attaccato Jana perché è rimasta incinta prima delle nozze, mentre Manuel e Leocadia l'hanno difesa.

La marchesa è anche arrivata a insinuare che il bambino della nuora fosse di un altro uomo.

Curro e Angela, invece, si sono recati alla festa dei conti di Ballester. Nel frattempo alla tenuta Lujan ha fatto il suo arrivo il duca di Carril, deciso a dare un aiuto economico ad Alonso e Cruz.

Catalina, intanto, ha chiesto a Jana di occuparsi dei suoi due gemelli qualora le dovesse succedere qualcosa di brutto. Infine Leocadia ha chiesto ad Angela di lasciare la tenuta e tornare in Svizzera per riprendere gli studi, ma la ragazza si è rifiutata, volendo scoprire l'identità di suo padre.