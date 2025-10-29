Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 3 all'8 novembre su Rete 4 rivelano che Santos sarà così felice per il ricongiungimento tra Ricardo e Ana da concederli il perdono. Curro, invece, lascerà la tenuta per mettersi alla ricerca di Dolores.

Santos concede il perdono a Ricardo e Ana

Alonso deciderà di sbarazzarsi degli oggetti di valore per raccogliere un po' di denaro per sanare le finanze della tenuta in rovina. Il marchese non riuscirà a convincere Manuel, Catalina e Martina a vendere una parte dei territori appartenuti a La Promessa.

Curro, invece, crederà che Ramona sia a conoscenza dei misteri legati alla stanza segreta. Il baronetto deciderà di andare a cercare la donna, portandole anche i saluti di Jana. Allo stesso tempo, Cruz non comprenderà la complicità che esiste tra sua nuora e Curro.

Ricardo, intanto, permetterà a sua moglie Ana di passare un po' di tempo con Santos. Il maggiordomo confiderà poi a Pia e Romulo che la sua consorte ha preteso di concordare una versione comune da fornire a Santos. Quest'ultimo apparirà così felice da concedere il perdono ad entrambi i genitori. Petra, invece, apparirà amareggiata dall'esito positivo sebbene finga di essere felice per il ragazzo.

Angela crede che Curro sia partito a causa sua

Dagli spoiler de La Promessa in programma prossima settimana in televisione si apprende che Angela crederà che Curro sia partito a causa sua. La donna vorrà tornare in Svizzera per riprendere gli studi interrotti. Ma prima di fare ciò, Angela pretenderà che sua madre Leocadia le riveli l'identità di suo padre. La darklady si rifiuterà di dire alla figlia la verità sul suo passato.

Jana, intanto, tornerà nella stanza segreta con la speranza che le tornino in mente dei ricordi. Pia porterà via la ragazza per paura che Cruz possa vederla.

La marchesa, invece, proporrà ad Alonso di ingannare Martina per convincerla a vendere la sua parte. La ragazza finirà nella trappola organizzata dagli zii poiché non detiene la maggioranza delle quote della tenuta.

Cruz vuole combinare le nozze tra Curro e la figlia del duca di Catrovejos

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda a fine mese in televisione, Catalina ha proposto ad Alonso di raddoppiare le coltivazioni esistenti per risanare le finanze ormai compromesse del marchesato. Il marchese ha preferito optare per una soluzione più drastica quando ha venduto il 50% delle sue proprietà. Allo stesso tempo, Alonso ha rifiutato un prestito da parte di Lorenzo, credendo che avesse un secondo fine. Infine Cruz ha chiesto a Lorenzo di aiutarla a combinare le nozze tra Curro e la figlia del duca di Castrovejos per ottenere un vantaggio economico.