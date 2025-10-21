Gli spoiler delle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, rivelano che Catalina non si fiderà delle intenzioni di Jacobo, segno che la delusione subita con Pelayo non è stata dimenticata. La donna farà intendere a Martina che il suo nuovo fidanzato potrebbe essere in combutta con Cruz.

Catalina crede che Jacobo stia prendendo in giro Martina

Jacobo suggerirà a Martina di vendere le azioni de La Promessa prima di perdere tutto. Catalina crederà che l'uomo stia prendendo in giro sua cugina e lo inviterà a starle lontano a causa dell'influenza che Cruz ha su di lui.

Martina metterà a serio rischio la storia con Jacobo, che si innervosirà quando metterà in dubbio la sua buona fede. Durante un confronto a cuore aperto, Martina pretenderà da Jacobo la verità: gli chiederà esplicitamente se il suo ritorno a La Promessa sia stato orchestrato da Alonso e Cruz per spingerla a schierarsi con loro qualora si rendesse necessario vendere la tenuta. Jacobo mentirà alla fidanzata, dicendole che pensa solo a organizzare il loro matrimonio e di non avere mai affrontato la questione con i marchesi.

Martina sta vicina a Manuel preoccupato per Jana

Jacobo sarà così offeso con Martina che lei sarà costretta a scusarsi per averlo messo in dubbio. La ragazza dirà poi a Catalina che tutti gli uomini non sono bugiardi come Pelayo, dimostrando di fidarsi ciecamente del compagno.

Intanto, qualcuno proverà a eliminare Jana con un colpo di pistola in pieno addome. Martina starà vicina a Manuel, disperato dall'idea di perdere la moglie e il bambino che attende. Allo stesso tempo, il sergente Burdina verrà chiamato alla tenuta per compiere alcune indagini sull’accaduto. L'uomo sospetterà che Cruz abbia provato a eliminare Jana: troverà un bottone della tunica della marchesa nella mano di Jana.

Nel frattempo, la moglie di Manuel riprenderà conoscenza, facendo capire a Curro che non è stata ferita dalla suocera. In questa circostanza, Jacobo si renderà protagonista di un episodio insolito: Catalina e Martina lo sorprenderanno da solo nella stanza di Jana. Quando le due gli chiederanno spiegazioni, lui sosterrà di trovarsi lì perché Manuel glielo avrebbe chiesto personalmente.

Angela si è rifiutata di lasciare La Promessa

Nelle ultime puntate de La Promessa, andate in onda a fine ottobre su Rete 4, Catalina ha potuto alzarsi dal letto su consiglio del dottor Ferrer. Cruz ha deciso di non cedere il palazzo ereditato da suo padre alla figliastra, incolpando Manuel di non avere ambizione.

Alonso ha affrontato Lorenzo dopo aver scoperto che parla male dei Lujan con gli altri nobili, ma un'offerta inaspettata del capitano De La Mata ha spinto i marchesi a riconsiderare la questione.

Leocadia ha chiesto a sua figlia Angela di lasciare la tenuta, ma lei si è rifiutata.