Le anticipazioni delle puntate spagnole de La Promessa, in programma tra qualche mese su Rete 4, rivelano che Padre Samuel chiederà un confronto con Maria Fernandez, dopo averla vista molto sfuggente nei suoi confronti. Il prelato in tale circostanza scoprirà che la domestica attende un bambino dopo aver passato una notte di passione con un collega.

Maria ricorda il suo passato fidanzamento con Salvador

Teresa e Maria parleranno della riconciliazione avvenuta tra Lope e Vera. In questa circostanza, la giovane domestica ricorderà del suo vecchio fidanzamento con Salvador, che l'aveva lasciata per trovare fortuna lontano dal marchesato.

Teresa domanderà a Maria se le manchi o meno il suo ex fidanzato, scatenando la sua reazione. La giovane ricorderà di quando Salvador si era impegnato a costruire qualcosa d'importante con lei, come acquistare una fattoria per allevare polli e vendere frutta e verdura. Dal canto suo, Teresa ricorderà la propria storia d'amore con Feliciano, che aveva poi perso la vita durante una battuta di caccia.

Maria domanderà sconsolata a Teresa: "E se l'amore non fosse fatto per me?", proprio mentre Don Samuel farà il suo ingresso nella stanza. La domestica lascerà subito la camera, dimostrando di voler evitare il prelato per il quale nutre dei sentimenti.

Maria rivela a Padre Samuel di essere incinta

Padre Samuel cercherà un confronto con Maria, alla quale le domanderà perché lo sta evitando.

La giovane negherà tale comportamento, ma il sacerdote non crederà alle sue parole. Samuel infatti dirà: "Dopo aver sentito così tante confessioni da centinaia di penitenti, forse ho sviluppato un sesto senso per vedere quello che vedo ora in te, ovvero la vergogna del senso di colpa”. Maria, a questo punto, deciderà di essere finalmente sincera, confessandogli di essere in attesa di un bambino. La donna gli rivelerà di aver passato una notte di passione con un cameriere, dal quale è rimasta incinta.

Cruz ha chiesto perdono a Leocadia nelle puntate italiane de La Promessa

Nel frattempo, nelle puntate de La Promessa andate in onda a ottobre su Rete 4, Cruz ha chiesto scusa a Leocadia nel tentativo di frenare la sua vendetta, mentre Jana ha chiesto a Teresa di lasciare che sia lei a indagare sulla camera segreta trovata alla tenuta.

Maria, invece, ha cercato di convincere Padre Samuel a rimanere nel marchesato ma lui è apparso certo che sia arrivato il momento giusto per andarsene per una missione lontana.

Infine Angela ha cercato di capire per quale motivo Curro non le abbia detto della sua passata relazione con Martina.