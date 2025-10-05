Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Maria e Samuel si imbatteranno in Adriano durante una loro passeggiata. Il contadino chiederà ai due amici di non rivelare a Catalina che ha fatto ritorno nelle terre del marchesato de Lujan.

Catalina non vuole dare una seconda chance ad Adriano

Tutto inizierà quando Catalina (Carmen Asecas) non avrà intenzione di concedere una seconda chance al rapporto con Adriano nonostante sia il padre dei due gemelli che porta in grembo. La ragazza non sarà d'accordo con suo fratello Manuel nell'affidare al giovane la coltivazione di alcuni territori per risollevare La Promessa dalla bancarotta.

Catalina preciserà di considerare la storia d'amore con Adriano ormai terminata. Manuel lascerà cadere il discorso.

La decisione di Catalina si rivelerà una vera e propria tragedia per la tenuta poiché Alonso non avrà soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti. Romulo dirà ai suoi sottoposti che sono liberi di trovare un impiego altrove poiché i marchesi Lujan stanno attraversando una grave crisi finanziaria. La situazione giungerà ad un punto di svolta quando Maria e Samuel incontreranno Adriano durante una passeggiata.

Adriano chiede a Maria e Samuel di non dire a Catalina che è tornato

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Maria confiderà ad Adriano che Catalina attende due gemelli. Il contadino non sospetta di essere il padre dei bambini.

Inoltre, Adriano chiederà a Maria e Samuel di non raccontare a Catalina di averlo incontrato. La richiesta sarà rispettata dai due amici.

Vera, Teresa, Lope e Marcelo hanno indagato sulla stanza misteriosa trovata alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap andate in onda ad su Rete 4, Vera, Teresa, Lope e Marcelo hanno continuato ad indagare su una stanza misteriosa che hanno ritrovato alla tenuta. I quattro amici hanno capito che era stata usata da una donna con un bambino per via della presenza di una culla al suo interno. I domestici hanno scoperto che la stanza era connessa agli appartamenti di proprietà di Alonso. Teresa, Vera, Lope e Marcelo hanno sospettato che la misteriosa madre potesse essere un'amante del marchese, tenuta nascosta per non creare problemi alla famiglia.

Nel contempo, Jana e Manuel sono stati travolti dalla sfortuna durante la loro luna di miele. La macchina è andata in panne ed il marchesino non ha potuto fare niente per ripararla. Solo l'intervento di Antonio ha evitato che i due sposini trascorressero la notte nel bosco esposti ai pericoli.