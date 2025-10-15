Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel ritroverà Jana in fin di vita a causa di una grave ferita d'arma da fuoco riportata all'addome. Il sergente Burdina inizierà le indagini, scoprendo che la donna aveva in mano il bottone di una tunica di Cruz. L'uomo di legge non esiterà ad accusare la marchesa di tentato omicidio.

Manuel trova Jana con una ferita all'addome

Curro rivelerà ad Alonso di essere Marcos, il figlio avuto dalla domestica Dolores. Il marchese capirà che Jana è Mariana, l'altra figlia della sua ex amante.

La moglie di Manuel, intanto, sarà sempre più sicura di essere vicina all'assassino di sua madre Dolores. Jana deciderà di rivolgersi alla guardia civile per scoprire chi fosse la responsabile dell'omicidio tra Cruz e Locadia. Queste ultime si accuseranno a vicenda dell'orrendo crimine. Jana non crederà alla versione della suocera, colpevole - secondo lei - anche della morte di Tomas. La giovane non farà in tempo a recarsi alla guardia civile perché verrà trovata da Manuel con un grande ferita all'addome per colpa di un colpo di pistola.

Il sergente Burdina accusa Cruz di aver provato ad uccidere la nuora

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Jana verrà immediatamente soccorsa da un dottore che riuscirà a salvare lei ed il bambino che porta in grembo.

Manuel non si staccherà dalla moglie nemmeno per un minuto. Intanto, gli uomini del sergente Budina perlustreranno la tenuta dopo aver interrogato tutto lo staff. Le cose si metteranno male per Cruz quando l'uomo di legge scoprirà che Jana era riuscita a strappare un bottone appartenuto ad una delle sue casacche durante il parapiglia.

Burdina non esiterà ad accusare la marchesa di aver provato ad uccidere la nuora. L'uomo di legge non esiterà a rinchiudere Cruz in una camera destinata agli ospiti per procedere alla perlustrazione della sua stanza in cerca di altre prove schiaccianti. La moglie di Alonso respingerà ogni accusa ma tutti i suoi parenti compreso suo marito non prenderanno le sue difese.

Cruz si è rifiutata di cedere il palazzo ereditato dal padre a Catalina

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda in questo mese su Rete 4, Cruz (Eva Martin) ha rifiutato di cedere il palazzo ereditato dal padre a Catalina, impegnata a portare avanti una difficile gravidanza gemellare. La marchesa ha accusato Manuel di non avere abbastanza ambizione a voler aiutare la sorella. Vera, invece, non voluto abbandonare le sue indagini dopo la scoperta di una stanza segreta alla tenuta. La domestica ha continuato a fare domande su di una certa Lola.