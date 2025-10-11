"Non sono tuo figlio". Con queste parole, Manuel umilierà Cruz nelle prossime puntate de La Promessa, durante il suo arresto per la morte di Jana.

Le anticipazioni rivelano che la marchesa sarà disperata e continuerà a gridare inutilmente la sua innocenza. Finirà in manette davanti alla famiglia e nessuno le crederà: per la prima volta sarà completamente sola.

Il voltafaccia inaspettato di Petra con Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la morte di Jana sconvolgerà tutti e segnerà la fine per Cruz. Quest'ultima sarà la principale sospettata del delitto di sua nuora, raggiunta da un colpo di arma da fuoco.

Il sergente indagherà a fondo e tutte le prove porteranno a Cruz, oltre alla pistola di Alonso sul luogo del delitto ci sarà un bottone della marchesa. Nessuno crederà all'innocenza di Cruz, che per giorni non farà altro che giurare di non aver sfiorato Jana neanche con un dito. La marchesa si giocherà l'ultima carta supplicando Petra di assumersi la responsabilità del delitto e andare in carcere al suo posto. La governante, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di aiutarla, e per lei arriverà finalmente il momento di vendicare la morte di Feliciano. Petra rinfaccerà a Cruz tutta la sofferenza che ha provato quando ha perso suo figlio. La governante volterà le spalle alla marchesa e andrà via, ma prima di chiudere la porta si concederà un'ultima soddisfazione.

"Ora serviti da sola", dirà Petra, "In carcere non esistono serve". Cruz piangerà disperatamente, ma non potrà evitare in alcun modo il suo destino. Dopo la cerimonia funebre, la marchesa scenderà al piano di sotto vestita a lutto, seguita dal sergente Burdina. Tutta la famiglia l'aspetterà e la guarderà con disapprovazione: Cruz capirà di essere più sola che mai.

Cruz umiliata davanti a tutta la famiglia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Burdina ammanetterà Cruz davanti alla famiglia De Lujan. Manuel si farà avanti per dirle le sue ultime parole: "Non sono tuo figlio. Sono qui solo per esprimere tutto il mio disprezzo". Cruz non si stancherà di ripetere che è innocente, ma le sue lacrime non serviranno a far cambiare idea a nessuno.

"Vi amo tutti", dirà la donna, "Vi state sbagliando, non ho ucciso Jana". L'ultimo sguardo sarà per Petra, che assisterà alla scena soddisfatta. La marchesa salirà sulla carrozza della Guardia Civil e andrà in carcere dopo aver supplicato ancora una volta Alonso di crederle.

Il rapporto difficile di Cruz e Jana: una grande occasione per Leocadia

Nelle puntate in onda in Italia, Cruz sta facendo molta fatica ad accettare Jana come nuora. Ha appena saputo che sta per arrivare un erede e non ha perso l'occasione per umiliare la ragazza. Cruz ha persino dubitato che il figlio di Jana non sia di Manuel. Inconsapevolmente, la marchesa sta spianando la strada a Leocadia, che è andata a La Promessa con il chiaro intento di vendicarsi di lei.

La nuova ospite ha offerto a Jana la sua amicizia e sta seminando zizzania per inasprire ancora di più i rapporti tra la giovane e sua suocera. In questo modo, quando Leocadia ucciderà Jana, tutti si convinceranno che sia stata Cruz.