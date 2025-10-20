Petra sopravvivrà al tetano: come si evince dalle puntate spagnole de La Promessa, la governante sarà salvata dopo una corsa alla ricerca del siero salvavita.

Le anticipazioni rivelano che Petra sarà a un passo dalla morte, ma tutti si daranno da fare per salvarla. Manuel prenderà il suo aereo per prendere una dose e arriverà al palazzo quando ormai tutti avranno perso le speranze. Don Samuel darà l'estrema unzione a Petra, ma appena il siero farà effetto la donna si risveglierà per la gioia di tutti. Persino Pia sarà in lacrime, felice per la guarigione della governante.

Petra senza speranze dopo aver contratto il tetano

Le anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna raccontano che Petra vivrà momenti terribili a causa della malattia. La governante, da sempre una delle figure più forti della soap, avrà dei gravissimi problemi di salute che inizieranno con un banale dolore al braccio dopo aver eseguito dei lavori. Il medico prescriverà dei farmaci a Petra che però inizierà a peggiorare irrimediabilmente. Oltre ai forti dolori, infatti, la governante avrà dei mancamenti e si renderà conto di avere qualcosa di molto serio. Maria sarà la prima a soccorrere Petra e ad occuparsi di lei, ma presto tutti sapranno del suo stato di salute. Don Samuel si impegnerà a far arrivare un nuovo medico che vedrà Petra nelle condizioni peggiori di sempre.

La donna sarà costretta a letto con dei dolori lancinanti e faticherà a parlare e respirare. Quando finalmente si scoprirà di cosa soffre, sembrerà troppo tardi. Il medico non avrà esitazioni: Petra ha il tetano e morirà. Il dottore spiegherà che non c'è cura e che bisogna prepararsi al peggio. Il clima alla tenuta sarà molto triste, perché anche se la governante non è mai stata simpatica a nessuno, vederla in quelle condizioni farà commuovere chiunque.

Grande commozione a La Promessa: Pia in lacrime

Nelle puntate de La Promessa andate in onda in Spagna c'è stata molta preoccupazione per Petra che, dopo aver contratto il tetano, era in fin di vita. Una flebile speranza è arrivata da Curro che, dopo aver saputo dell'esistenza di un siero antitetanico, si è dato subito da fare per averne una dose.

Il ragazzo, ormai declassato a lacchè, non ha potuto fare molto ma ha supplicato Angela di aiutarlo a chiedere a Lorenzo il siero. Le poche dosi esistenti in Spagna, infatti, erano nelle mani dell'esercito e il Capitano, con le sue conoscenze, avrebbe potuto riuscire nell'impresa. Manuel è andato a prendere il medicinale con il suo aereo ed è arrivato al palazzo quando ormai tutto sembrava perduto. Il medico, ormai rassegnato, ha chiesto a Don Samuel di dare a Petra l'estrema unzione e per Teresa è stato un momento estremamente commovente. Pur avendo ricevuto il siero, la donna non ha dato subito segnali di miglioramento. Il prete ha continuato a pregare per lei e, mentre stava leggendo un brano della Bibbia, Petra si è risvegliata all'improvviso.

Per la governante arriverà il miracolo e tutti saranno sorpresi e felici. Persino Pia avrà gli occhi pieni di lacrime per la gioia di vedere Petra in buone condizioni.

Petra in guerra con Pia

Nelle puntate in onda in Italia, Petra continua a provocare Pia per la sua relazione con Ricardo. La governante ha chiesto alla donna di farsi da parte visto che il maggiordomo è sposato, ma lei non ha voluto ascoltarla. Petra ha fatto emergere la verità sulla madre di Santos: la donna è viva e ha lasciato la sua casa molti anni fa. Il ragazzo è andato a cercare sua madre che gli ha raccontato una versione totalmente inaspettata dei fatti: Ricardo era un uomo violento e lei è dovuta scappare per salvare se stessa e suo figlio.

Al ritorno di Santos a La Promessa, Petra ha spinto il ragazzo a chiedere un confronto diretto con entrambi i genitori, mettendo in crisi Pia. Quest'ultima ha parlato con Ricardo che ha ammesso i suoi dubbi sui sentimenti per la moglie e questo ha provocato la rottura definitiva tra i due.