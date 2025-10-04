Simona sarà sul punto di togliere la vita a Petra nelle prossime puntate de La Promessa, subito dopo il ferimento di Jana. Le anticipazioni rivelano che Jana rischierà la vita dopo un colpo di arma da fuoco e i cuochi piangeranno per la brutta situazione. Petra, con il suo solito cinismo, inviterà Simona e gli altri a rimettersi al lavoro, ma questa volta la donna vivrà dei minuti di panico. La cuoca, infatti, si scaglierà contro la governante e tenterà di strangolarla.

Jana lotterà tra la vita e la morte

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana verrà ferita da un colpo di arma da fuoco.

A trovare la ragazza in fin di vita sarà Manuel che andrà subito in panico vedendo che ha perso molto sangue. Il marchesino griderà aiuto e Curro sarà il primo ad arrivare nella stanza della ragazza. Il signorino, terrorizzato, andrà a cercare qualcuno che possa soccorrere al più presto Jana. Ad accorgersi del trambusto sarà anche Angela che andrà in cucina e darà ai cuochi la terribile notizia: "Jana è in fin di vita, ha perso molto sangue". Simona, Candela e Lope resteranno senza parole, ma Angela li inviterà a non perdere il controllo e a darsi da fare. Pia preparerà subito delle bende per fermare l'emorragia in attesa dell'arrivo del medico e Lope porterà al piano di sopra una pentola d'acqua.

L'assistente di Cruz farà presente ad Angela che chiunque sia stato a sparare a Jana si trova in quel palazzo. Cruz, Alonso e Lorenzo apprenderanno la notizia da Leocadia e saranno sconvolti dall'accaduto. Il marchese penserà di chiamare subito le forze dell'ordine ma Cruz lo fermerà: "Come spiegheremo tutto? La credibilità del palazzo sarebbe perduta per sempre". Lorenzo appoggerà sua cognata e inviterà ad Alonso di aspettare prima di far scoppiare uno scandalo.

Ore di ansia e attesa per la salute di Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz e Alonso andranno subito a vedere come sta Jana. Manuel spiegherà loro che la ragazza è stata raggiunta da un proiettile: "Hanno tentato di uccidere mia moglie", dirà.

Cruz sarà molto scossa nel vedere Jana in pessime condizioni, mentre Manuel e Angela tamponeranno al meglio la ferita. Nel frattempo, in cucina tutti piangeranno per Jana, tranne Petra che arriverà ad esortare i cuochi a rimettersi ai fornelli. Candela, in lacrime, spiegherà che è un momento molto difficile per tutti loro perché considerano Jana come un membro della famiglia. Petra, tuttavia, con il suo cinismo continuerà a spiegare che la servitù è pagata per lavorare e non per piangere. A quel punto Simona perderà del tutto la pazienza e metterà le mani al collo di Petra, spingendola contro il muro. La cuoca sarà presa da una rabbia incontrollabile e sarà sul punto di togliere la vita alla governante.

Lope e Candela grideranno a Simona di fermarsi, ma lei sembrerà non sentire nessuno. "Hai superato ogni limite", urlerà a Petra continuando a stringere, ma poi tornerà in sé e la lascerà. Petra sarà molto spaventata, mentre Lope e Candela porteranno Simona in un'altra stanza. All'arrivo del medico, Manuel, Catalina e il resto della famiglia, aspetteranno terrorizzati da quello che potrebbe accadere.

Il ritorno di Manuel e Jana dal viaggio di nozze

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel e Jana sono appena tornati dal viaggio di nozze. La gioia dei due sposini, tuttavia, è stata spenta da Alonso che alla notizia della gravidanza di sua nuora ha reagito molto male. Il marchese, appoggiato da Cruz e Lorenzo, ha giudicato una vergogna l'arrivo di un erede concepito prima del matrimonio.

Leocadia, invece, si è schierata con Manuel e sua moglie. Dopo una cena disastrosa, la donna è andata da Jana e le ha fatto coraggio, invitandola a non lasciarsi rovinare questo splendido momento dal giudizio dei marchesi. La donna si sta avvicinando sempre di più a Jana che la stima e inizia a volerle bene. La ragazza non sa che Leocadia sarà proprio quella che le toglierà la vita.