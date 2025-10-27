Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Teresa apparirà molto scossa quando verrà ritrovata l'arma da fuoco con cui è stata colpita Jana all'interno di un vaso. La domestica rivelerà a Pia che Cruz le aveva impedito di pulire proprio quel vaso il giorno del grave ferimento della nuora.

Il sergente Burdina crede che Cruz abbia sparato a Jana

Manuel ritroverà Jana in una pozza di sangue a causa di una ferita d'arma da fuoco all'addome. Il marchesino chiamerà immediatamente il medico che riuscirà a salvare la vita della donna e del bambino che porta in grembo.

Il dottore preciserà però che le condizioni di Jana sono molto delicate.

Nel frattempo, il sergente Burdina irromperà alla tenuta per fare le indagini per affidare alla giustizia l'aggressore di Jana. Tutti i sospetti ricadranno su Cruz, poiché al momento del fatto Jana stringeva tra le mani un bottone della sua casacca. L'uomo di legge, a questo punto, rinchiuderà la marchesa in una stanza per evitare che possa inquinare le prove e perquisirà da cima e fondo tutta la tenuta.

Teresa agitata dopo il ritrovamento della pistola che ha sparato a Jana

Ben presto Burdina troverà la pistola che ha colpito Jana nascosta in uno dei vasi situati nel salone de La Promessa. Il ritrovamento metterà in ansia Alonso che comincerà a convincersi della possibile colpevolezza di Cruz.

Intanto Teresa apparirà la più agitata per il ritrovamento. La domestica ricorderà che Cruz le aveva impedito di ripulire lo stesso vaso del salone proprio nel giorno del ferimento di Jana. La donna spiegherà a Pia che la marchesa stava discutendo di Jana con Leocadia e Lorenzo. A quel punto Teresa verrà invitata dalla collega a parlare con Burdina, mettendo da parte le eventuali paure. La vedova di Feliciano deciderà di seguire il consiglio di Pia, parlando della questione col sergente e lo stesso Alonso. Allo stesso tempo, le condizioni di Jana peggioreranno sempre di più senza un apparente spiegazione.

Maria ha evitato di parlare con Samuel del bacio che si sono scambiati

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a ottobre, Maria ha evitato di parlare con Padre Samuel del bacio che si sono scambiati.

Leocadia, intanto, ha minacciato Lorenzo di gravi conseguenze per aver provato a baciarla.

Nel frattempo, Jana ha proposto di usare l'abilità di Manuel nell'aviazione per aiutare la famiglia a risollevare le finanze andate in rosso, ma Alonso e Cruz non hanno accolto bene tale idea.

Infine Teresa ha mostrato a Pia la camera segreta che ha trovato insieme a Marcelo, Lope e Vera.