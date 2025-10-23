Adriano tornerà e sorprenderà Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: "Voglio sposarti e prendermi cura dei tuoi figli", dirà l'uomo, ancora ignaro di essere il padre dei bambini.

Le anticipazioni rivelano che il ritorno di Adriano farà uno strano effetto in Catalina che non sarà affatto felice. Al primo incontro la donna manderà via il mezzadro che non demorderà e tornerà qualche giorno dopo con una proposta di nozze che lascerà Catalina senza parole.

Tutto cambierà a casa De Lujan

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo De Lujan ci saranno importanti cambiamenti.

Dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz, Curro sarà ripudiato e si ritroverà all'improvviso senza casa e senza famiglia. Il ragazzo, deciso ad indagare sulla morte di Jana, si farà assumere e tornerà a La Promessa in qualità di valletto. Tutto questo sarà molto difficile da accettare per Manuel e Catalina che non approveranno affatto la scelta di Alonso. Nel frattempo, la gravidanza di Catalina andrà avanti e la ragazza sarà determinata a crescere i suoi figli senza l'aiuto di nessuno uomo. Quando ormai il suo destino sembrerà scritto, Catalina riceverà una sorpresa inaspettata che però non sortirà gli effetti sperati. La ragazza, infatti, si troverà di fronte a Adriano, arrivato al palazzo proprio per salutarla.

Catalina resterà senza parole e sarà il mezzadro a rompere il ghiaccio: "Ti trovo bene". L'umore della donna peggiorerà quando Adriano le spiegherà di aver saputo da Maria del fallimento delle nozze con Pelayo e si dirà molto dispiaciuto per lei. Catalina sembrerà molto infastidita e liquiderà il ragazzo in poche parole. "Adesso che mi hai salutata puoi andare", dirà facendo restare Adriano di sasso. Il mezzadro sparirà per qualche giorno e Catalina si tranquillizzerà, ma nono finirà qui.

La visita inaspettata per Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina spiegherà a Martina che non vuole più sentire parlare di Adriano. La ragazza, tuttavia, si renderà conto di non poter continuare ad ignorare il passato trascorso con il padre di suo figlio.

Maria, infatti, annuncerà a Catalina una visita a tarda sera e la ragazza sarà molto arrabbiata per l'ennesimo incontro forzato con Adriano. Quest'ultimo entrerà in stanza della figlia di Alonso e dirà a Catalina che deve parlarle di qualcosa di molto importante. "Voglio sposarmi con te e prendermi cura di tuo figlio", dirà Adriano lasciando Catalina senza parole.

Le pene d'amore di Catalina

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina ha dovuto affrontare momenti difficilissimi perché Pelayo l'ha lasciata a un passo dall'altare. La ragazza ha dovuto affrontare la sua famiglia che ha insistito per costringere Pelayo alle sue responsabilità. Per fermare Manuel e Alonso, Catalina ha rivelato che i gemelli che aspetta non sono di Pelayo.

La ragazza ha confidato solo a suo fratello che Adriano è il padre dei suoi figli, ma al marchese non ha voluto dire il nome dell'uomo. Catalina si è limitata a manifestare la sua volontà di crescere i suoi figli da sola e non è stato facile convincere suo padre.

Adriano, intanto, è sparito dalla circolazione e non sa che Catalina non ha più sposato Pelayo. Il mezzadro, inoltre, non immagina neanche che presto diventerà padre. Quando - successivamente - farà la proposta di nozze a Catalina, lui non saprà ancora che i gemelli sono suoi ma si offrirà di prendersene cura.